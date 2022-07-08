نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2022 ومظاهر احتفال عيد الأضحى في الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2022 يترقبها سكان المدينة الإماراتية في أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يتوافق يوم السبت المقبل 9 يوليو. وتكون صلاة عيد الأضحى ركعتان في الركعة الأولي 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. وتبدأ عطلة عيد الأضحى في الإمارات من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو الموافق 9 ذي الحجة. إلى يوم الاثنين الموافق 11 من الشهر ذاته الموافق 12 ذي الحجة. وفي هذه الأيام يتساءل الكثيرون عن صلاة عيد الأضحى في الإمارات وهل تم فتح الساحات والمساجد لإقامة صلاة عيد الأضحى أم مازالت مغلقة لتداعيات فيروس كورونا. وهو ما أكدته وزارة الأوقاف الإمارات بالسماح بإقامة صلاة عيد الأضحى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل وزارة الصحة الإماراتية لتجنب ارتفاع عدد الإصابات. وتعتبر توقيت صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2022 محل بحث من قبل الكثيرون لكونها أكبر المدن الإماراتية من حيث المساحة وزيادة عدد السكان سواء من قبل شعب الإمارات الأصليين أو المقيمين.

موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2022

من المحدد أن يكون توقيت صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2022 بعد شروق الشمس بربع ساعة. على أن تقام صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2022 في تمام الساعة 05:47 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الإمارات

ويمكن مطالعة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات بمختلف المدن من خلال الجدول التالي:

أبوظبي 06:05 صباحاً

دبي 06:00 صباحا

أم القيوين 05:59 صباحاً

الشارقة 05:47 صباحاً

العين 06:00 صباحاً

عجمان 05:58 صباحاً

دبا الفجيرة 05:56 صباحاً

الرويس 06:13 صباحاً

مدينة خليفة 06:05 صباحاً

مصفح 06:05 صباحاً

رأس الخيمة 05:57 صباحاً

الفجيرة 05:56 صباحاً

مدينة زايد 06:10 صباحاً

دبا الحصن 05:56 صباحاً

الذيد 05:58 صباحاً

بني ياس 06:05 صباحاً

الشامخة 06:04 صباحاً

مظاهر احتفال عيد الأضحى في الإمارات

تتعدد مظاهر احتفال عيد الأضحى في الإمارات فتبدأ بتزيين الشوارع والمحلات التجارية والمولات بالأضواء ومجسمات الأضاحي. بالإضافة إلى ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد وتوزيعها على الأقارب والمحتاجين. وبعد ذلك زيارة الأهالي والأصدقاء والخروج للتنزه وتناول اللحوم بمختلف الوصفات ضمن آكلات عيد الأضحى الشهيرة.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بموعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 2022.