العالم اليوم - البحرية الأميركية تعترض سفينة محملة بالصواريخ مصدرها إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 يوليو 2022 04:18 صباحاً - أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية تدعمها القوات البحرية البريطانية، اعترضت في خليج عُمان سفينة محملة بصواريخ أرض جو ومحركات صواريخ كروز، مصدرها إيران.

وقال المتحدث باسم القيادة الكولونيل جوزف بوتشينو، الخميس، إن "الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بالقيام بأعمال غير مسؤولة وعدوانية من دون رادع، أكانت برا أو بحرا أو جوا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها وشركائها في المنطقة، وتنسق معهم من أجل استقرار المنطقة".