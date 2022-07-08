طريقه تثبيت لعبة فوتبول بيس PES الإصدار الجديد

طريقة تثبيت لعبة فوتبول بيس الإصدار الجديد لجميع أجهزة الأندرويد هي الاهتمام الأكبر لعشاق الألعاب الإلكترونية خصيصا ألعاب كرة القدم، حيث أن لعبة فوتبول بيس تم إطلاقها لمواكبة ميول جميع العاشقين لكرة القدم بمختلف ميوله الكروية، كما أن الشركة المصنعة للعبة مازال تقدم العديد من التطورات لتناسب الجميع بمختلف الفئات العمرية، كما أنه يمكن استخدام اللعبة وتحميل دون الحاجة لاتصال الجهاز بالإنترنت، ويمكن تفعيلها ومشاركتها مع الأشخاص الأقرب إلى قلوبنا للاستمتاع وقت أكبر، كذلك بساطة وسهولة تحميل اللعبة علي أجهزة الموبايل بمختلف أنواعها جعلها أكثر طلب عن ذى قبل لأن ذلك يوفر اللعبة في أي وقت.

طريقة تثبيت اللعبة ومتطلبات التحميل

تعتبر لعبة فوتبول بيس من أهم الألعاب حاليا لذلك تتوفر علي مجموعة كبيرة من المواقع المختلفة علي الإنترنت، فضلا عن توفرها مضغوطة لسهولة تحميلها علي الموبايل، لكنها تتطلب تواجد تطبيق فك الضغط قبل التحميل وتتبع الخطوات التالية:

يجب الدخول علي جوجل بلاي من الهاتف.

ثم كتابة أسم لعبة فوتبول بيس الإصدار الجديد في مربع البحث.

ثم النقر تثبيت والانتظار لتظهر أيقونة فتح.

بذلك تكون اللعبة متاحة لديك، ويمكنك مشاركتها مع الآخرين وبدء اللعب في اي وقت وبأي مكان دون الحاجة إلي شبكات الإنترنت لأنها تعمل بدون إنترنت.

مميزات لعبة فوتبول بيس

تتمتع لعبة فوتبول بيس الاصدار الجديد بمجموعة فريدة من المميزات التي تتمثل فيما يلي: