نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور وكيفية التسجيل بها بالخطوات ومعرفة آخر موعد لتلقي طلبات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موضوعنا اليوم والذي سوف نعرضه من خلال مقالتنا تلك وهو الضمان الاجتماعي المطور . نعلم جيدا الدور الهام والبارز الذي يقوم به هذا البرنامج الذي يعد أحد البرامج داخل المملكة العربية السعودية والتي من دوره أن يقوم باستهداف الفئات الأكثر احتياجا داخل المملكة وتقديم الدعم المادي لهم . وليس هذا فقط بل كذلك والتدريب للتأهيل لتحمل المسئولية فيما بعد للعمل. واجابة الاسئلة الشائعة بين المواطنين على كيفية التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور . وكذلك متى هي مواعيد التسجيل . كل هذه الأسئلة سوف نوفي إجابتها من خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا موقع ثقفني في السطور الاتية .

ماهو تعريف الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة

ولكي نتمكن من الإجابة على كافة تلك التساؤلات يجب أولا أن نتعرف على ماهو الضمان الاجتماعي المطور . هو برنامج الهدف منه رفع كفاءة المستوى المعيشي للاسر الاشد فقرا واحتياجا داخل المملكة . والعمل على مساعدتهم ماديا . وبما أنه أحد أهم البرامج المخصصة لكي يضمن كل مستحق أنه سوف يحصل على ما يكفي كافة احتياجاته الاساسية والاسرية وكذلك المعيشية والتي ترفع مستواه المعيشي شهريا .

ما هي طرق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات

يجب على متقدم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور القيام بعدة خطوات وبيانات وجب عليه اتباعها وادخالها والتي نوالي شرحها في السطور الاتية .

إحضار بطاقة الهوية الوطنية وإدخال ما فيها من بيانات . ومن رقم الهاتف المحمول. وكذلك ادخال تاريخ الميلاد . ومن ثم القيام بالدخول على موقع الضمان الاجتماعي المطور الرسمي وكما ذكرنا القيام بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم والمطلوبة بصورة صحيحة . وسوف يقوم الموقع بالتحقق من هاتفك المحمول من خلال إرسال رسالة تحقق لك . على المتقدم أخذ هذا الرمز وإدخاله في التبويب الخاصة به . ومن ثم قيام المتقدم بتسجيل الدخول على المنصة وذلك برقم الهوية الوطنية الخاصة به . عليه الضغط على الملف الموحد. ومن ثم ادخال كافة البيانات الشخصية بصورة صحيحة لا غبار عليه لكي تتم نجاح عملية التسجيل . وتلك البيانات المتمثلة في مكان السكن و كذلك كتابة الدخل وايضا ادخال التابعين . وكذلك أيضا بيانات التعليم والعمالة والتراخيص . ومن ثم سوف يتم الانتقال إلى إدخال بيانات السكن . والعمل على إضافة التابعين بشكل صحيح. قم بالضغط على تأكيد الطلب .

أما عن موعد للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

فقد قامت وزارة الموارد البشرية من جانبها بالاعلان عن اخر مواعيد استقبال الطلبات الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. ويأتي ذلك للمستفيدين وكذلك للمتقدمين على التسجيل الجدد وهو تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 / 10 / 2022 م .

ونتمني اخيرا ان نكون وفقنا في عرض كيفية التسجيل علي برنامج الضمان الاجتماعي المطور نتمني لكل متابعينا الكرام دوام النجاح والتوفيق .