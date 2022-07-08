نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443 متى توقيت صلاة عيد الاضحى في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443، تم الإعلان عن موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443 من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أجل أن يؤديها المسلمين في الموعد المحدد لها، ومن المقرر أن يتزايد البحث عن توقيت صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443 في كل المدن غدا الجمعة الموافق يوم عرفة، وتحديدا بداية من بعد أذان المغرب، وخلال السطور القادمة ستقدم لكم أسرة الموقع مواعيد صلاة عيد الاضحى في السعودية 2022/1443 لكل المدن “مكة والرياض والمدينة المنورة وغيرهم”.

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443 بعد شروق الشمس مباشرة وقت يُقارب من الـ15 دقيقة تبعاً لتوقيت أم القرى، وقت تم توفير عدد من مصليات عيد الأضحى في الرياض آمنة ونظيفة حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين، وتعد صلاة عيد الاضحى هي أحد السنن النبوية المؤكدة التي يحرص الالاف على اتباعها، وسوف تبدأ صلاة العيد الأضحى ما بين الساعة الـ05:30 إلى الساعة الـ06:06 صباحاً وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة على حدة:

المنطقة موعد صلاة عيد الأضحى وقت صلاة العيد في جدة 06:06 صباحاً وقت صلاة العيد في مكة المكرمة 06:04 صباحاً وقت صلاة العيد في الرياض 05:31 صباحاً وقت صلاة العيد في المدينة المنورة 06:05 صباحاً وقت صلاة العيد في الطائف 06:02 صباحاً وقت صلاة العيد في نجران 05:54 صباحاً وقت صلاة العيد في تبوك 06:04 صباحاً وقت صلاة العيد في الدمام 05:04 صباحاً وقت صلاة العيد في القطيف 05:14 صباحاً

توقيت صلاة عيد الاضحى في السعودية 2022

ويعد البحث عن توقيت صلاة عيد الاضحى في السعودية 2022 من الكلمات البحثية الهامة التي تتصدر تريند البحث في المملكة، فبعد أن ينتهى الحجيج من الوقوف بعرفة يبدأون في الإفاضة إلى مشعر مزدلفة، وبعدها سيتزايد البحث عن موعد صلاة عيد الاضحى في المملكة التي تعد سمة مميزة، وصلاة العيد عبارة عن ركعتين فقط.

مصليات عيد الاضحى في الرياض 1443

والآن مع قائمة مصليات عيد الاضحى في الرياض 1443 التي اقرتها الجهات الرسمية:

مصلى العيد الكبير في شارع الملك فيصل.

مصلى العيد في حيّ منفوحة القديمة.

وكذلك مصلى العيد في حيّ الشفاء.

مصلى العيد في منطقة السويدي على طريق عائشة.

مصلى العيد في منطقة السويدي الغربي.

مسجد الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير).

مصلى العيد في نهاية شارع الإحساء حي الملز.

مسجد الملك عبدالله في طريق العروبة.

مسجد الراجحي.

وقت صلاة عيد الاضحى في السعودية 2022

خلال الأيام الماضية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن وقت صلاة عيد الاضحى في السعودية 2022/1443 لكافة المدن سيكون في يوم السبت الموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1443 وفقا لتحديد غرة الشهر، وأوضحت الحكومة السعودية أنه متاح اقامة صلاة عيد الاضحى في المصليات المخصصة لذلك بعد التمكن من السيطرة على جائحة كورونا.