تمويلك الان اسهل مع منصة سلفة بدون تحويل راتب ولا حاجة لكفيل وبهامش ربحي بسيط

سلفتك بسهولة ويسر من منصة سلفة للتمويل الشخصي السريع . سوف نتحدث اليوم عن أحد أهم المنصات التمويلية الالكترونية داخل المملكة . فهي الأولى من نوعها من المنصات التمويلية الإلكترونية والتي اعتمدت وتم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . فإن منصة سلفة هي اسهل منصة يمكن لأي متقدم سعودي الحصول على تمويل نقدي سريع منها داخل المملكة . وحيث يكون مقدار تلك السلفة ما بين مبلغ 1000 ريال سعودي وبحد أقصى مبلغ 5000 ريال سعودي .أما بالنسبة للشروط وطريقة التسجيل تد هي الاسهل ما بين المنصات والتي سوف نتعرف عليها بالخطوات سويا من خلال مقالتنا تلك . وتمتاز بعدة مميزات لا توجد في مثيلاتها فهي تعتمد على السرعة . وكذلك على هامش ربحي بسيط . وايضا توفر لك خدمة السداد المريح والتي يحددها المتقدم بنفسه . وذلك حسب ظروفة المالية والاقتصادية التي تساعده في سداد هذه الأقساط .

منصة سلفة واسرع سلفة تمويلية

منصة سلفة تمنح لأي متقدم سعودي الجنسية تلك السلفة باسهل الشروط . وبما انها الاسرع فأنها تمنح تمويلها هذا في خلال ربع ساعة فقط أي 15 دقيقة يمكنك الحصول على مبلغ نقدي 5000 ريال سعودي . دون الحاجة للذهاب الى أي بنوك للتسجيل والانتظار وخلافه . أما عن كيفية التسجيل يمكنك التسجيل وأنت مقيم في المنزل أو في مكان تستطيع التسجيل من خلال الموقع الرسمي لمنصة سلفة واتبع الخطوات التي سوف نواليها في الترويسة القادمة . منصة سلفة الالكترونية تتبع أحكام الشريعة الإسلامية في كافة تمويلاتها المقدمة منها وتتوافق معها .

كيفية القيام بطلب سلفة تمويلية سريعة من منصة سلفة

كما ذكرنا أن منصة سلفة تعمل على توفير الراحة لكافة المواطنين السعوديين في الحصول على سلفة طارئة تساعدهم في سد كافة احتياجاتهم الشخصية والأوامر الطارئة الأخرى . وكذلك أيضا في سداد المصروفات الخاصة بالابناء وغيرها من الضغوطات التمويلية التي يواجهها المواطن السعودي أما الآن فإن منصة سلفة تمنحك تمويلك السريع . أما الآن سوف نتعرف على كيفية طلب سلفة سريعة من منصة سلفة بالخطوات .

اولا / القيام بالدخول مباشرة على رابط منصة سلفة الرسمي .

ثانيا / على المتقدم القيام بتسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب جديد على المنصة . وإدخال كافة بيانات الشخصية بصورة صحيحة دون أن يشوبها أي أخطاء تعطل عملية تحويل مبلغ السلفة .

ثالثا / ومن ثم استكمال البيانات الخاصة به من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ، وكذلك رقم الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني، ثم إنشاء كلمة مرور قوية .

رابعا / الضغط على أيقونة طلب التمويل والتي تعمل على مساعدتك في اختيار مبلغ التمويل الذي ترغب في الحصول عليه . وكذلك طريقة السداد يمكنك تحديدها أيضا من خلالها .

أما عن شروط الحصول على التمويل من سلفة