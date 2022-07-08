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يعد عيد الأضحى المبارك من الأعياد الرئيسية التي يحتفل بقدومها المسلمين في مختلف أنحاء العالم وهناك شعائر ثابتة في مختلف البلدان يتم تأديتها في هذا العيد مثل تأدية صلاة العيد وذبح الأضحية وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من البلاد التي لها طابع خاص في هذا العيد، ولربما يتساءل الكثير من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة عن موعد صلاة العيد وفي هذا المقال سنتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الإمارات ونتعرف على كيفية تقضية العيد في الإمارات. موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات إن صلاة عيد الأضحى المبارك تبدأ بعد شروق الشمس وحتى ترتفع بمقدار رمح وهو ما يعادل من 15 إلى 20 دقيقة بعد شروق الشمس.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك إمارة دبي يكون في الساعة 6:00 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في إمارة أبوظبي يكون في الساعة 6:05 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في إمارة أم القيوين الساعة 5:59 صباحا.

بينما يستطيع ساكني إمارة الشارقة أن يقوموا بتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في الساعة 5:47 صباحا.

ويستطيع ساكني إمارة العين أن يقوموا بتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في الساعة 6 صباحا.

أما ساكني منطقة عجمان فإنهم يستطيعون تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في الساعة 5:58 صباحا.

أما صلاة العيد في منطقة رأس الخيمة تكون في الساعة 5:57 صباحا.

وفي إمارة بني ياس تبدأ صلاة عيد الأضحى الساعة 6:5 صباحا. مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في الإمارات يقوم المواطنين في الإمارات بعمل الحلويات المختلفة أو شرائها من الأسواق استقبالا للعيد وتقوم الأطفال بشراء الألعاب ويقوم التجار بعرض ما لديهم من ألعاب وملابس جديدة.

يتم شراء الأضحية والتي في الغالب تكون عبارة عن كباش أو عجول قبل العيد بأيام قليلة من أجل ذبحها.

أما في يوم العيد يذهب الأب وأبنائه إلى المسجد من أجل صلاة العيد ومن ثم يعودوا إلى المنزل ويتناول الوجبات الشهيرة في العيد مثل اللقيمات والعرسية والبلاليط.

وبعد ذلك يقوم الشخص بزيارة الأقارب وتهنئتهم ومن ثم يعود إلى المنزل ليبدأ في ذبح الأضحية وتوزيع جزء منها على الجيران والأقارب. عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات صلاة العيد الساعة كم في دبي و Emarates - ثقفني

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