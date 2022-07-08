نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى 2022 في تركيا مظاهر الاحتفال بيوم عرفة وليلة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى 2022 في تركيا ، بدأ العد التنازلي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لذا جميع الأشخاص الذين يخططون لقضاء عطلة في تلك الفترة، دائمين السؤال عن موعد عيد الأضحى في جميع أنحاء العالم، وباعتبار دولة تركيا من الدول التي يهتم الكثير لمعرفة أبرز الأمور عنها، سنتطرق اليوم لمعرفة ما هو موعد عيد الأضحى 2022 في تركيا، حتى يستطيع الجميع تنظيم العطلة، وتاريخ بدء العطلة بها، وبالطبع تاريخ انتهائها، حيث أنه أيضًا سيأتي ضمن عطلات رسمية في تركيا هما يوم الديمقراطية، وعيد الوحدة الوطنية.

موعد عيد الأضحى 2022 في تركيا

لم يتبق إلا القليل على قدوم عيد الأضحى المبارك، الذي يعتبر العيد الثاني للمسلمين، وكما يأتي العيد بنفحاته الطيبة، فهو أيضًا يأتي محملًا بالعطلات الرسمية التي تعطل فيها جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ولقد تم الإعلان عن مواعيد عيد الأضحى المبارك، وبات السؤال الأكثر تداولًا هل بالفعل ستكون 9 أيام، وبحسب ما أعلنته السلطات التركية عن موعد عيد الأضحى 2022 في تركيا، وتاريخ العطلات المرتقبة كانت كالآتي:-

8 يوليو 2022 ليلة عيد الأضحى (وقفة عرفات).

9 يوليو 2022 اليوم الأول في عيد الأضحى.

10 يوليو 2022 اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى.

11 يوليو 2022 اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى.

12 يوليو 2022 اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى.

وبعد أن تنتهي عطلة عيد الأضحى المبارك في تركيا، تبدأ أيام إجازة عيد الديمقراطية، عيد الوحدة الوطنية، في يوم 15 يوليو، لذا تم الإعلان إمكانية ضم جميع أيام عيد الأضحى مع أيام الإجازات الوطنية، وتمديد تلك الفترة لتصبح 9 أيام معًا.

الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2022

بالطبع جميع المسلمين يشعرون بسعادة بالغة أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حتى سيدنا ﷴ ﷺ أوصانا بالابتهاج لتلك الأيام الجميلة، والتي تأتي بنفحاته الطيبة، ومن أهم مظاهر الاحتفال التي أوصانا بها رسولنا الكريم في يوم عرفة وليلة العيد، بقوله “قلب من يحيي ليالي العيد لا يموت يوم موت القلب، وتلك بعض من مظاهر الاحتفال:-