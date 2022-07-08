بدء توافد الحجيج إلى جبل عرفات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة العربية، إن ضيوف الرحمن انتقلوا من مشعر منى يوم التاسع من شهر ذى الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيد عرفات.
كما تابع أن أكثر من 250 ألف حاج وصلوا حتى الآن إلى المشعر.
بدوره، أوضح مساعد المشرف العام لشؤون النقل بوزارة الحج عبدالملك قربان، لـ"العربية"، بأن الهدف تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات عند الساعة 10 من صباح الجمعة.
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