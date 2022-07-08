زيلينسكى: الحزبان الرئيسيان فى الولايات المتحدة يدعمان أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه بالسيناتور الأمريكى ليندسى جراهام الجمهورى من ولاية كارولينا الجنوبية، علاوة على ريتشارد بلومنتال الديمقراطى من ولاية كونيتيكت فى العاصمة كييف اليوم الخميس.
ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن زيلينسكى قوله لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى إن "الدعم من المجلسين ومن الحزبين مهم عن حق لأوكرانيا، وإننا نشعر به، ونشعر بهذه الوحدة".
ودعا زيلينسكى لدعم حملة تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوى حديثة، قائلا إنه "يجب أن نضمن مستوى من الأمان حتى لا يخشى شعبنا العيش فى أوكرانيا".
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