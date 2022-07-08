نتيجة موريباك كونكور 2022 احصل على نتيجتك الآن

في مسابقة من نوعها خرج وزير التربية التعليم الموريتاني معلنًا عن أن البلاد تشهد هذا العام تدفق في أعداد الناجحين في نظام موري باك كونكورد على مستوى جميع المقاطعات وهو الأمر الأول من نوعه، ومن جهتها تقوم الإدارة بالمراجعة والتدقيق من أجل إعلان النتيجة في أسرع وقت، ومن خلال المقال التالي نقوم بعرض النتائج الخاصة بالطلاب للانتساب في المرحلة المتوسطة.

طريقة الاستعلام عن نتائج موريباك كونكور لعام 2022

حيث أعلنت وزارة التهذيب في موريتانيا أنه سيتم الإعلان عن المقبولين في النظام من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ومن خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التهذيب الوطنية .

التسجيل باسم المستخدم وكلمة المرور.

ملء البيانات بشكل صحيح.

ملء البيانات بشكل صحيح. تحديد المقاطعة المنتسب لها الطالب أو الطالبة.

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضفط على أيقون عرض النتائج.

ظهور المقررات الدراسية كاملة.

ترتيب المقاطعات التي سيتم الإعلان عن نتائجها في نظام موري باك كونكور

يعد هذا النظام أحد الأنظمة التي قامت بابتكارها الوزارة من أجل التخفيف عن المواطنين مشقة التقديم لأبنائهم وفي إطار ذلك، قامت الوزارة بترتيب الولايات التي سيتم الإعلان عن نتائج نظام موري بك كونكور، لتكون المقاطعات هي:

أدرار.

الحوض الشرقي.

إينشيري.

نواكشوط.

تكانت.

تيرس زمور.

الترارزة.

الحوض الغربي.

لعصابة.

لبراكنة.

لبراكنة. داخلة نواذيبو.

كوركول.

غيديماغا.

رابط موقع وزارة التهذيب الوطني

تمت الإشارة في وقت سابق أن الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل رفع النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات من أجل معرفة أماكنهم قبل بداية العام الدراسي الجديد، حتى يستطيع أولياء الأمور والطلاب استكمال الأوراق والإجراءات التي يتم طلب رفعها على الموقع من أجل استكمال تسجيل الطالب أو الطالبة.