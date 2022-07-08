نتائج البكالوريا 2022 في سوريا رابط نتائج امتحانات حسب الاسم والمدرسة

بعد أن أنهى طلاب الثانوية العامة في سوريا امتحاناتهم، وقد تم الانتهاء بالفعل من تصحيح أوراق الامتحانات لجميع المواد منذ يوم 27 يونيو 2022، والطلاب الآن في انتظار إعلان نتائجهم من قبل وزارة التربية والتعليم السورية، كشفت وزارة التربية والتعليم السورية، عن تطبيق الوزارة وهو متاح به جميع النتائج، ويمكن تحميل التطبيق بالذهاب إلى متجر جوجل بلاي والبحث عنه،

نتيجة البكالوريا في سوريا

من المتوقع أن يتم رفع النتيجة النهائية لامتحانات الثانوية العامة في سوريا، في الأسبوع الأول من شهر يوليو لعام 2022 حيث:

تم الإعلان عن الانتهاء من تصحيح نماذج الامتحانات.

وقد أعلنت مصادر في وزارة التربية والتعليم السورية، أن الوزارة ستعمل على إعلان نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 قبل تاريخ 7 يوليو.

يمكن الحصول على النتيجة من خلال الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم السورية، أو من خلال التطبيق الذي أعلنت عنه الوزارة.

وقد خصصت مديرية التربية والتعليم السورية، ثلاثة مراكز لتصحيح أوراق الامتحانات لجميع طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية.

أشار المهندس مصطفى عبد الغني إلي أن المصححين حريصون على منح جميع الطلاب الدرجات التي يستحقونها واعطائهم حقهم الكامل من خلال عملية التصحيح وأنه يتم الالتزام بتصحيح أوراق الامتحانات لتجنب الوقوع في الخطأ.

طريقة الحصول على نتائج البكالوريا في سوريا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية: