العالم اليوم - بالفيديو.. قفزة خطيرة "وغير مفيدة" هربا من الشرطة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. قفزة خطيرة "وغير مفيدة" هربا من الشرطة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 يوليو 2022 12:21 صباحاً - جازف شاب بحياته وأدى قفزة خطيرة، أثناء فراره من الشرطة الأميركية التي لاحقته بعدما كان يقود سيارته متجاهلا ربط حزام الأمان.

وكان كيندال فلويد (25 عاما) يتجول في منطقة ويليامزبرغ بحي بروكلين في نيويورك، الأربعاء، عندما رصده رجال الشرطة يقود سيارة من دون حزام الأمان.

وأوقفت الشرطة الشاب، لكنه فتح باب سيارته فجأة واعتدى على شرطي وانطلق راكضا بين البنايات، ثم تسلق دعامة أسفل مسار لمترو الأنفاق قرب محطة فلاشينغ أفينيو، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وعندما وجد فلويد نفسه في مأزق فوق الدعامة ومن تحته رجال الشرطة، قرر تنفيذ قفزة خطيرة ليسقط فوق سطح مبنى تجاري، وفقا للقطات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مقاطع الفيديو، يمكن سماع أصوات المارة تحذر الشاب من القفز، قائلين: "لا تفعل ذلك يا رجل. الأمر لا يستحق كل هذا العناء"، إلا أنه تجاهلهم وقفز على طريقة شخصية "سبايدر مان" الخيالية.

لكن المغامرة الخطيرة لم تنفع فلويد، الذي أصيب من جراء قفزته واعتقلته الشرطة في نهاية المطاف، وقالت السلطات إنه نقل إلى مركز طبي، لكنه كان في حالة مستقرة.

ووجهت الشرطة للشاب تهما عدة، منها "الاعتداء على ضابط وتعريض حياته للخطر بتهور وسوء السلوك"، فضلا عن التهمة الأولى وهي القيادة من دون ربط حزام الأمان.