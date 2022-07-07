نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصليات عيد الأضحى في قطر 2022 – 1443.. موعد صلاة العيد بقطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض في مقال اليوم مواقع أماكن مصليات عيد الأضحى في قطر 2022 – 1443، وتاريخ ووقت صلاة عيد الأضحى في دولة الامارات الشقيقة، والتي من الطبيعي أن يبحث عنها الكثير من المسلمين للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الجميلة التي ينتظرها الكثيرون من عام إلى أخر، فضلاً عن أن الدولة حريصة على فرض كافة الضوابط والإجراءات التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين أثناء تأدية الصلاة.

مواقيت صلاة عيد الأضحى في قطر

هذه هي تفاصيل مواقيت صلاة عيد الأضحى في قطر المقرر ليوم السبت، والذي يوافق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، والذي يوافق تاريخ التقويم الميلادي في 9 يوليو 2022، ووقت صلاة عيد الاضحى في قطر هو 5:10 صباحًا بتوقيت الدوحة، أي بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة، ويُطلق على عيد الأضحى اسم عيد الأضحى بسبب عدد الأيام مقارنةً بعيد الفطر، حيث يقدم المسلمون الذبائح لتقترب من الله تعالى، وتستمر الأضحية حتى غروب الشمس في الرابع من أيام العيد.

مصليات عيد الأضحى في قطر 1443

أعزائي المؤمنين، اعرفوا موقع مصليات عيد الأضحى 2022 في قطر، حيث تم تعيين هذه المصليات رسميًا من أجل إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2022-1443 وهي تتمثل في الاتي:-

إجازة عيد الأضحى في قطر لعام 2022-1443

تستمر عطلة عيد الأضحى في قطر ثلاثة أيام في القطاع الخاص، وعادة ما تبدأ في يوم الوقوف في عرفات، جمعة 9 ذو الحجة 1443 هـ، الموافق 8 يوليو 2022م بخصوص القطاع العام، حيث تبدأ إجازة الموظفين في نفس اليوم، لكنها تستمر حتى يوم الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 هـ، الموافق 12 يوليو 2022، ومتوافق مع قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، وينتهي عيد الأضحى بدولة قطر يوم الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 هـ، الموافق 12 يوليو 2022 لجميع موظفي الخدمة المدنية، ويبدأ العمل يوم الأربعاء 13 يوليو 2022، القطاع الخاص، حيث تنتهي إجازتهم في غضون ثلاثة أيام، ولا يحدد قانون العمل تاريخ بدء ونهاية الإجازات في هذه الصناعة.