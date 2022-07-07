نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصليات عيد الاضحى في البحرين 1443-2022.. متى توقيت صلاة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصليات عيد الاضحى في البحرين 1443-2022، والذي يبحث عنه سكان البحرين، هو العثور على أقرب مصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وعبر موقعنا المتميز نقدم لكم تفاصيل كاملة حول مصليات عيد الاضحى المبارك والمدة المتبقية على الصلاة، فضلاً عن أن الدولة حريصة على فرض كافة الإجراءات التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمصلين أثناء أداء صلاة عيد الأضحى.

مصليات عيد الأضحى في البحرين 2022

في عام 2022، أعلنت مؤسسة البحرين السنية عن موقع الكنيسة الصغيرة والمسجد اللذين سيستضيفان صلاة عيد الفطر هذا العام:

المصليات الرئيسية.

مصليات الجاليات المؤقتة.

مصليات عيد الأضحى الرئيسية في البحرين 2022

يمكن سرد مصليات عيد الاضحى الرئيسية في البحرين مع تفاصيل مواقعها، كما أعلن مكتب التبرع السني عام 1443 وفقًا للأتي:-

مصلى العيد بمنطقة المحرق بالقرب من مقبرة المحرق.

قاعة صلاة العيد بالبسيتين بالقرب من موقف سيارات مستشفى الملك حمد.

المصلى الرئيسي في عراد بالقرب من قلعة عراد.

مصليات عيد الاضحى الرئيسية في البحرين 2022

مصلى العيد في الرفاع بالقرب من قلعة الرفاع.

دوار 17 مقابل مصلى العيد بحمد مركز كانو الطبي.

المصلى الرئيسي مصلى العيد في منطقة البديع، ممشى البديع.

يقع في قاعة صلاة العيد، المصلى المؤقت رقم 3 في مدينة سلمان.

مصليات الجاليات في البحرين 2022

وجاءت مصليات الجاليات في البحرين 2022 كمصلى مؤقت، بعد إعلان الوقف السني عام 1443:

مدرسة بنات ام ايمن الاساسية بنات الحورة.

مدرسة عبد الرحمن الدحيل بالقضيبية.

ساحة نادي أم الحصم الرياضي.

مدرسة إيست رفاع للبنين الثانوية.

مدرسة المريكية الابتدائية بنين.

مدرسة هندية في المنطقة التعليمية بمدينة عيسى.

مركز شباب مدينة حمد الجولة الثانية.

الساحة أمام مبنى مسجد أم العبيدو في مدينة سيترا.

موعد صلاة عيد الاضحى في البحرين 2022

تم تقديم موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في البحرين باعتباره التاريخ الرسمي والموحد للإعلان الصادر عن هيئة التبرع السنية بالبحرين في معظم ولايات ومدن البحرين قبل شروق الشمس بساعة، يمكنك العثور على القرار الرسمي للمكتب الإسلامي، ليكون تحديدًا يوم السبت 9 يوليو 2022 في تمام الساعة الخامسة صباحًا.