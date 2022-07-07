نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان المطور 1443 منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa وحالات توقف صرف المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان المطور 1443 منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود أمر ملكي جديد منذ عدة ساعات ماضية وجه فيه الحكومة السعودية بتخصيص دعم مادي قدره 20 مليار ريال سعودي للخدمات والبرامج الإجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى دخل المواطن والعمل على مساندة فئات الطبقة المتوسطة والفقيرة وممن هم في آمس الحاجة لمعاونتهم على ضروريات الحياة في ظل إرتفاع الأسعار نتيجة للتأثر بالعوامل الاقتصادية العالمية، وجاء ذلك وفقًا لما رفعه ولي العهد الآمير محمد بن سلمان رئيس الشئون الاقتصادية، ومن ثم سوف نوضح شروط الضمان الاجتماعي المقطوعة خلال السطور القليلة المقبلة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملياري ريال سعودي لـ الضمان الاجتماعي المطور استعلام وبرنامج حساب المواطن خلال الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان، وجاءت تلك التعديلات المالية تنفيذًا للتقارير التي أرسلها محمد بن سلمان خلال الإستيراتيجية الموضوعة ودراسة الجدوى لمواجهة تحديات الركود الاقتصادي الذي طرأ على البلاد والعالم مؤخرًا، ويعد النظام الجديد لـ الضمان الاجتماعي المطور هادفًا للاستقرار وتقديم الدعم المالي المناسب للعائلات وأفراد الأسر الأكثر استحقاقًا وإحتياجًا، ومن المفترض أن تستمر منصة الضمان الاجتماعية القديمة والحالية بالتزامن معًا إلى 23 مايو/أيار 2022.

التسجيل في الضمان المطور 1443

يستطيع كل من توافرت فيه شروط استحقاق الضمان الاجتماعي 1443 sbis.hrsd.gov.sa أن يتبع الخطوات التالية للتقديم:

في بادئ الأمر لابد من الضغط على لينك الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي . ثم اضغط على ايقونة تسجيل الدخول. سينقلك الموقع إلى نافذة جديدة بها العديد من الخانات الفارغة يجب عليك إدخال بياناتك فيها من رقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلادك وغيرهم. ثم ادخل رقم الجوال الخاص بك. سيرسل إليك النظام الآلي رسالة على هاتفك بها كلمة السر المؤقتة للدخول إلى مقطوعة الضمان الاجتماعي. ادخل الآن رقم الحساب الدولي البنكي الخاص بك مع العلم يجب أن يكون حساب البنك نشطًا وليس ملغيًا. ستبدأ الآن في 7 خطوات متتالية لـ رفع الوثائق إلى الموقع. وأخيرًا بعد تأكدك من البيانات الشخصية التي أدخلتها انقر على الإقرار بصحة المعلومات.

وأكدت الوزارة أن الانتقال التلقائي من الضمان الإجتماعي القديم إلى الجديد لا يتم إلا بالتسجيل الجديد للمواطن.

متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور؟

سيتم حرمان المستفيد من حصوله على الراتب في تلك الحالات الآتية:

فقدان شرط من شروط الاستحقاق.

إذا تأكد النظام أن المستفيد لم يلتزم بخطة التأهيل.

إذا تأخر المواطن في تحديث بياناته بحد أقصى 30 يوم فقط.

إن كان المستحق للراتب ثبت قدرته على العمل ورفضه البحث عن أي وظيفة.

وفاة المستفيد.

تنازل المستحق عن الراتب الشهري للضمان.

وجار العمل على تطوير وإصلاحات كافة البرامج التي تحسن حياة ورفاهية المواطن.

وتضمن شروط الضمان الاجتماعي المطور في المتقدم أن يكون من حاملي الجنسية السعودية، أو مُقيم بشكل دائم داخل المملكة، ولكن استثنى هذا الشرط المرأة المطلقة أو المرأة الأرملة غير السعودية ولديهم أبناء وبنات سعوديين، كذلك لابد أن يكون الحد الآدنى لراتب عائلة الأسرة هو 1100 ريال، ويشترط عدم حصول المستفيد على أصول باهظة الأثمان، وعدم وجوده في أحد مراكز الإيواء.

يتساءل الكثيرون عن سبب تأخر صدور الأهلية للمستفيد بعد قبول الاعتراض، وأجابت وزارة الموارد البشرية عن هذا مبينة أن نتيجة الدراسة ستظهر مباشرة إلى المستفيدين بعد القبول النهائي للاعتراض المقدم من ناحيتهم، وسيندرج المتقدم ضمن القوائمة المؤهلة التي سيتم الإعلان عنها شهريًا، وأكدت أن استحقاق الحصول على الراتب سيكون متاحًا إذا ما رأت ذلك الوزارة.