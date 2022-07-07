مساعدة مالية تصل ل10 الآف من مؤسسة زايد الخيرية بكل سهولة في 3 دقائق

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عمر شويل - جدة المساعدة المالية من مؤسسة الشيخ زايد الخيرية، توجد الكثير من المؤسسات التطوعية والخيرية في دولة الإمارات وذلك لأن الإمارات تعتبر من أكثر البلاد العربية كرماً، وهذه المؤسسات تعمل على مساعدة جميع المحتاجين داخل الإمارات وخارجها وتمد لهم يد المساعدة في الكثير من الأشياء مثل الصحة والتعليم والحج، ومن أشهر المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات هي مؤسسة زايد الخيرية الموجودة في أبوظبي.

طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية تصل ل 20 ألف لجميع المواطنين

أعمال مؤسسة زايد الخيرية

قد قامت مؤسسة زايد الخيرية بالكثير من الأعمال الخيرية أثناء مسيرتها، وهذه الأعمال تساعد الكثير من الأشخاص على أعباء الحياة في الوقت الحالي، ومن أهم الأعمال التي تقوم بها المؤسسة ما يلي:

تقوم ببناء الكثير من المستشفيات ومن أشهرهم مستشفى الشيخ خليفة بن زايد التي توجد في أكثر من دولة ومن ضمن الدول لبنان.

ترمم الجسور ومنهم جسر الشيخ زايد الذي يوجد في باكستان على نهر سوات.

تقدم الإعانة الشهرية والسنوية الكثير من المواطنين، وأيضاً تساعد حجاج بيت الله الحرام.

تشجع وتساعد في بناء الكثير من الأعمال التطوعية.

تدعم المبادرات التي تساعد أصحاب الدخل المحدود وتساعد أيضاً أهل الكفاف.

توفر الكثير من الدعم المادي والاجتماعي لأبناء شعب الإمارات وغيرها من الدول.

تقدم الكثير من المعونات الغذائية لأكثر من دولة ومن ضمن هذه الدول مصر.

تساعد في بناء مستشفى الإمارات التي توجد في باكستان.

التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة أوقات عمل مؤسسة زايد الخيرية وموقعها، وهذه المعلومات عبارة عن:

أوقات عمل المؤسسة:

من 8:30 صباحاً حتى 2:00 ظهراً من الإثنين إلى الخميس.

من 8:30 صباحاً حتى 11:30 صباحاً يوم الجمعة.

الموقع:

طريق المطار، الروضة، أبوظبي.

رقم التواصل:

026577577.

تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

تسمح مؤسسة زايد الخيرية بتقديم طلب للمساعدة من خلال موقعها الإلكتروني، ويمكن تقديم الطلب الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول موقع مؤسسة زايد الخيرية الرسمي. تسجيل الدخول على الموقع باستخدام بطاقة الهوية الإمارات أو رقم الهاتف. وبعد ذلك اختيار نوع المساعدة المطلوبة من صحة أو التعليم أو مساعدة في الحج أو غيرهم من أنواع المساعدات الأخرى. في حالة قبول طلب المساعدة الخاص بك سوف تقوم المؤسسة بإرسال رسالة أو تتصل بك.

بالإضافة إلى المساعدات المالية للحجاج ، يتم تقديم إعانات ومساعدات شهرية أو سنوية لعدد كبير من المواطنين. بالإضافة إلى إصلاح الجسور وخاصة جسر الشيخ زايد بن سلطان فوق نهر سوات في باكستان ، فقد ساهم أيضًا في بناء مستشفى الإمارات في باكستان مساعدة المواطنين في الحصول على درجات علمية مثل المنح الفخرية.