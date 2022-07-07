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البسبوسة بالزبادي تعد من أكثر الحلويات التي يطلبها الكثير من الأشخاص بشكل دائم، لأن طعمها مذهل ورائع، ورائحتها لا تقاوم، ولها نكهات عديدة منها البسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالمكسرات وغيرهم أنواع عديدة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل البسبوسة بالزبادي. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مقادير البسبوسة بالزبادي كوب صغير من الزبدة.

٣٧٠ جرام من السميد.

١٤٠ جرام من بشر جوز الهند.

كأس متوسط حليب جوز الهند.

١٨٠ جرام من الحليب المكثف.

ملعقة كبيرة بشر ليمون.

ملعقة بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع كأس صغير من المكسرات. مقادير الشربات لتر إلا ربع من الماء.

نصف كيلو من السكر.

١/٢ كأس كبير عصير ليمون.

ملعقتان صغيرتان شراب ذرة. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي اخلطي جوز الهند مع مقدار السميد في بولة كبيرة، ثم اسكبي فوقهم الحليب المكثف، والزبدة، وحليب جوز الهند، وبشر الليمون، والفانيلا، وباقي مكونات البسبوسة.

ثم ادمجي جميع مكونات البسبوسة مع بعضهم البعض، حتى تحصلي على القوام المطلوب.

بعد ذلك احضري قالب حراري متوسط الحجم، ثم ادهنيه برشة من الزبدة، ثم اسكبي به خليط البسبوسة، ثم زينيها بالمكسرات.

ثم ضعي القالب في فرن حامي، ثم اتركي البسبوسة على نار متوسطة، حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك قومي بتحضير الشربات عن طريق دمج السكر مع الماء في وعاء، ثم اتركيهم على النار حتى يذوب السكر تماما، ويصبح قوامهم كثيف.

بعد ذلك ضيفي شراب الذرة، والليمون إلى خليط السكر، حتى يصبح الشربات جاهز.

ثم اخرجي صينية البسبوسة من الفرن، ثم اسكبي فوقها الشربات وهي ساخنة، ثم اتركيها جانبا لمدة خمس دقائق، حتى تصبح البسبوسة بالزبادي جاهزة للتناول. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والبيض مقادير بسبوسة الزبادي والبيض ١٣٥ جرام من الدقيق.

كأس كبير من السميد.

كوبان صغيران من جوز الهند المجروش.

١٢٠ جرام من الزبادي.

أربع حبات من البيض.

كأس كبير من السكر.

٣/٤ كوب من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقتان صغيرتان بيكنج باودر.

٢٠٠ مل من الشربات. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة الطرية والمرملة بكل سهولة - ثقفني

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