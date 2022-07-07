احصل على مساعدة مالية تصل ل10 الآف من مؤسسة زايد الخيرية بكل سهولة في 3 دقائق

مساعدة مالية من مؤسسة زايد ال صول عليها هي مبلغ اهتمام الكثير من المواطنين الإماراتيين، حيث تعد مؤسسة زايد واحدة من أكبر المؤسسات المالية التي تحرص على تقديم بعض المساعدات الإنسانية للمواطنين محدودي الدخل، بغرض توفير حياة مستقبلية لهم، هذا بجانب الارتقاء بمستوى المعيشة داخل الإمارات العربية.

عاجل طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية بكل سهولة في 3 دقائق تصل ل 20 ألف

مساعدة مالية من مؤسسة زايد

تقدم مؤسسة زايد الخيرية العديد من الخدمات الإنسانية للشعب الإماراتي الشقيق وجميع البلدان العربية الأخرى، ومن المعروف رجوع تاريخ إنشاء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية إلى عام 1992 ميلادياً أي أكثر من ثلاثون عاماً مضت وينسب تأسيس المؤسسة الخيرية إلى الملك زايد آل نهيان وتتلخص أعمال المؤسسة فيما يلي:

تمنح المؤسسة للمواطنين العديد من رحلات الحج لغير القادرين مادياً. تتطوع المؤسسة لتبني الحالات الصعبة من الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة والتي يصعب عليهم شراء الأدوية الخاصة بهم. تقوم بمنح بعض المبالغ المادية مدخل ثابت للأشخاص محدودي الدخل، أو الذين يتقاضون أجر قليل. تحرص المؤسسة على توفير الكثير من المساعدات المالية المختلفة للطلاب من الأطفال المحدودي الدخل، بغرض الحصول على فرص أفضل للتعليم.

تتلقى الفئات ذات الدخل المحدود والأيتام والأرامل والمطلقات الدعم المناسب الذي يمكنهم من خلاله التقدم بطلب للحصول على المساعدة من خلال وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة ، بالإضافة إلى ذلك. بالإضافة إلى العديد من المشاريع المميزة التي تخدم الأفراد والمجتمع ، فقد تم تنفيذ العديد من برامج العمل الخدمي والدعم في دولة الإمارات ، وقد تركت بصمة واضحة في العديد من الدول العربية وغير العربية.

طرق التسجيل في المؤسسة بغرض الحصول على مساعدات مالية

حتى يستطيع المواطنون الإماراتيون من محدودي الدخل التقديم للحصول على المساعدات المالية التي توفرها المؤسسة هنالك مجموعة من القيود التي يجب أن يقدمها المواطن والتي تتلخص فيما يلي: