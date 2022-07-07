عاجل طلب مساعدة مالية بكل سهولة في 3 دقائق تصل ل 20 ألف من مؤسسة زايد الخيرية

طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية تعتبر مؤسسة زايد الخيرية من أهم المؤسسات التي تعمل على تقديم المساعدات المختلفة طوال العام لجميع المواطنين بدون أي توقف، وهي التي قد أنشئت عام 1992، فهي من أفضل المؤسسات التي اشتهرت بشكل كبير في الإمارات العربية، لذلك أصبح الكثير من الناس تتساءل عن كيفية طلب المساعدات من هذه المؤسسة، وهو ماسوف نتحدث عنه وتعرضه لكم في هذا المقال.

عاجل طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية بكل سهولة في 3 دقائق تصل ل 20 ألف

طريقة طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

نجحت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في دعم وتوفير جميع احتياجات العديد من مؤسسات الدولة مثل المؤسسات التعليمية التي تقبلها لإكمال رحلتها ، والمؤسسات الصحية ولكل الدخل بمرافق صحية محدودة توفر جميع المعدات الطبية ، تسعى المؤسسة إلى تحقيق عدد من الأهداف قد يهتم الكثير من المواطنين لمعرفة كيفية وخطوات الحصول على المساعدات المالية من مؤسسة زايد الخيرية، ويمكن أن يتم ذلك بشكل الكتروني بسيط بدون اي جهد أو وقت وخطوات التسجيل كالاتي:

يتم الدخول الى الموقع الخاص بالمؤسسة، وهو من خلال الرابط https://www.zayedchf.gov.ae/

ثم يتم بعد ذلك التسجيل والاشتراك في الموقع.

ثم يتم بعد ذلك التسجيل والاشتراك في الموقع. عند الدخول الى الصفحة الرئيسية يتم اختيار الخدمات المطلوبة.

يتم بعد ذلك اختيار الخدمات الالكترونية، ثم اختيار الخدمة المطلوبة سواء صحية أو تعليمية أو حتى مالية.

ويتم تأكيد الطلب، وسوف يتم التواصل بعد ذلك من المؤسسة والرد على الطلب.

كيفية التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

حيث أنه من المعروف أن مؤسسة زايد الخيرية هي المؤسسات التي نالت شهرة كبيرة وواسعة في بلاد الإمارات العربية وذلك لأنها تقدم جميع الخدمات والمساعدات المطلوبة المختلفة للمواطنين كما أنه يمكن التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية بكل سهولة لأكثر من طريقة وذلك من خلال الوسائل التالية:

يتم التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية من خلال زيارة المقر الخاص بها في أبوظبي في الإمارات.

أو من خلال التواصل من خلال الرقم الخاص بها وهو 5555 885 02.

ليس ذلك فقط فيمكن التواصل السريع للمؤسسة من خلال التواصل على الموقع الرئيسي لها.