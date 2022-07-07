الأمم المتحدة: المحادثات بشأن ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية مستمرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 11:26 مساءً - أكدت الأمم المتحدة استمرار المحادثات بشأن تنظيم تصدير الحبوب الأوكرانية، دون الكشف عن أي نتائج لتلك المحادثات.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن "المناقشات حول تفعيل هذا الاتفاق مستمرة على مختلف المستويات بدرجات مختلفة من الكثافة".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتحقيق التقدم لاحقا"، مشيرا إلى أنه ليس بوسعه الكشف عن أي تفاصيل إضافية حاليا.

يذكر أن الأمم المتحدة تجري مناقشات مع تركيا وأوكرانيا بشأن تنظيم عملية تصدير الحبوب الأوكرانية. وفي وقت سابق ناقش الأتراك إقامة الممرات الآمنة في البحر الأسود لهذا الغرض مع الجانب الروسي.

ومن المتوقع أن يعقد في وقت لاحق لقاء رباعي حول قضية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقد يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش