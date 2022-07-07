بريطانيا: وزير الدفاع بن والاس الأقرب لخلافة جونسون

جدة - نرمين السيد - أظهرت الترشيحات فى بريطانيا أن وزير الدفاع بن والاس هو المرشح الأقرب لخلافة بوريس جونسون كرئيس للوزراء، بعد تقدم الاخير باستقالته من منصبه، على خلفية استقالة عدد كبير من الوزراء من حكومته.





وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن والاس هو المرشح الأوفر حظا لخلافة جونسون كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين، ووضعه أعضاء الحزب، الذين استطلعت آراؤهم من موقع "يوجوف"، فى المقدمة على عدد من المنافسين البارزين الآخرين مثل وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الخزانة المستقيل ريشى سوناك. وتأتى هذه الأخبار بعد أن ألقى جونسون خطاب استقالته من خارج مقر رئاسة الوزراء برقم 10 داوننج ستريت بعد استقالة 59 وزيرا وعضوا بارزا.

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