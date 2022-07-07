الجيش اليمنى: مليشيا الحوثى ارتكبت 89 خرقا للهدنة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش اليمنى فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، اليوم الخميس، إن الخروقات توزعت ما بين 24 خرقا فى محور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقا فى جبهات القتال غرب حجة، و14 خرقا فى جبهات محور تعز، و13 خرقا فى محور البرح غرب تعز، و10 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و3 خروقات شرق حزم الجوف، وخرقين فى جبهة البقع بمحور صعدة، فضلا عن خرق واحد فى محور الضالع.

وأضاف البيان أن الخروقات تنوعت ما بين إطلاق النار المباشر على مواقع للجيش الوطنى بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد أحد رجال الجيش اليمنى وإصابة 8 آخرين، مشيرا إلى أن بقية الخروقات تنوعت ما بين استحداث مواقع ومرابض مدفعية ونشر طائرات استطلاعية مسيرة واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات.

وفى السياق، باشرت القوات المشتركة اليمنية، اليوم، إعادة فتح طريق "المخا- البرح- تعز " من طرف واحد، بحضور وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى.

وقال الإريانى، الذى يزور جبهات الساحل الغربى بتكليف من رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد العليمى، "إن هذه الخطوة الهامة تاتى حرصا من الشرعية على تخفيف معاناة أبناء محافظة تعز فى ظل حصار غاشم من قبل مليشيا الحوثى المدعومة إيرانيا".

وأكد أن فتح الطريق، يختصر الكثير من المسافة والوقت الذى يقضيه المسافرون من مديريات تعز الساحلية إلى مركز المحافظة، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولى إلى تكثيف الضغط الجاد على مليشيا الحوثى لتنفيذ التزامتها بموجب اتفاق الهدنة، مشيرا إلى أن فتح الطرقات جانب إنسانى لا يستدعى اتفاقات لولا أن مليشيا الحوثى تستخدمها استراتيجية لمضاعفة معاناة الناس وتعد ذلك مكسبا عسكريا.

وأشاد الإريانى بجهود القوات المشتركة فى تحرير وتأمين مديريات الساحل الغربى وتطبيع الحياة فيها.

يشار إلى أن قيام القوات المشتركة اليمنية بفتح طريق "المخا- البرح- تعز " يعد الخطوة الثانية من نوعها بعد فتح طريق "حيس- الجراحى" الرابطة بين محافظتى تعز والحديدة، دون تجاوب من قبل مليشيا الحوثى الإرهابية.