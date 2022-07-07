Link” نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب moed.gov.sy وزارة التربيه السورية

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عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا 2022 سوريا، اكدت مصادر تربوية مطلعة وقريبة من وزارة التربية والتعليم السورية أنه تم الانتهاء من امتحانات البكالوريا؛ مُشيرة أن عملية سير امتحانات الثانوية العامة في سوريا سارت وفقاً لما هو مخطط إليه والخطة الزمنية لامتحانات بكالوريا سوريا، ووفقاً لكافة التدابير الاحترازية لتفادي الإصابة بڤيروس كورونا.

ينتظر طلاب سوريا نتيجة البكالوريا، وترتفع نسبة البحث عبر محركات البحث عن النتائج، وتقدم وزارة التربية والتعليم السورية نتائج البكالوريا 2022 من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك من خلال الدخول إلى الرابط التالي http://moed.gov.sy، ويعتبر هذا الرابط الإلكتروني تم تحديثه بشكل دوري رسمياً؛ للإعلان عن نتائج الإمتحانات، حيث يمكن للطلاب الإطلاع على النتائج بإستخدام الإسم ورقم الإكتتاب وذلك في شعبتي تلك المرحلة العلمي والأدبي.

نتائج البكالوريا 2022

نتائج البكالوريا 2022 سوريا، ونشرت وزارة التربية السورية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه وبهدف التعجيل والتسريع بصدور نتائج البكالوريا السورية 2022 ، تعمل جميع اللجان المختصة وتبذل قصارى جهدها من التصحيح والمراجعة؛ لرصد درجات الطلاب من أجل التسريع من الانتهاء من تلك الأعمال؛ استعدادا لإعلان نتائج البكالوريا 2022 سوريا قريبا.

تطبيق نتائج الامتحانات وزارة التربية السورية

كما أطلقت وزارة التربية السورية تطبيق يمكن عن طريقه فحص ومعرفة نتائج البكالوريا في سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب واسم المحافظة، كما أكدت الوزارة أن عمليات التصحيح وإدخال النتائج ما زالت مستمرة حتى الآن، ولم يتم تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في سوريا حتى الآن، ولكن من المحتمل أن تصدر نتائج البكالوريا 2022 في سوريا خلال الأيام المقبلة ومن المحتمل أن تظهر قبل عيد الأضحى المبارك.

كما يمكن لطلبة البكالوريا الآن وبكل سهولة تحميل تطبيق النتائج من وزارة التربية والتعليم السورية عبر هذا الرابط moed.gov.sy ، وذلك من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية واختيار زر تنزيل تطبيق نتائج البكالوريا 2022 في سوريا حسب رقم الاكتتاب والاسم.

رابط نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب وزارة التربية السورية

سوف تعمل وزارة التربية السورية على تفعيل رابط نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب واسم المحافظة ، كما ستوضح أيضا موعد الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، ونترقب سويا وننتظر لحظة تحديد موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في سوريا 2022.

الخطوة الأولى: يذهب الطالب أو ولي أمره إلى رابط موقع وزارة التربية السورية.

الخطوة الثانية: من القائمة الرئيسية الموجودة على الموقع يقوم الطالب باختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

والخطوة الثالثة: الضغط على أيقونة نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2022.

الخطوة الرابعة: يتم تسجيل البيانات الخاصة بالطالب من الاسم ورقم الاكتتاب والمحافظة والقسم.

الخطوة الخامسة: الضغط على إظهار النتيجة.

نتائج البكالوريا 2022:

نَشرتَ وزارة التربية والتعليم السورية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه وبهدف التعجيل بإصدار نتائج البكالوريا السورية 2022، تعمل جميع اللجان المختصة وتبذل قصارى جهدها لتصحيح و إعادة النظر؛ لمراقبة درجات الطلاب؛ استعدادًا لإعلان نتائج البكالوريا 2022 سوريا اليوم الخميس .