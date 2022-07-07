مصليات عيد الاضحى في الامارات 2022- أوقات صلاة العيد 1443

مصليات عيد الاضحى في الامارات، أصدرت دائرة الشؤون الإسلامية بدبي قائمة بمصلى عيد الأضحى في دبي عام 2022، وكما قررت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في دبي الساعة 6 صباحًا، وأعلنت عن قواعد صلاة العيد لعام 2022 مصلى عيد الأضحى في دبي، موضحه أن المساجد أنها ستفتح الباب قبل 15 دقيقة من الصلاة بشرط أن يغلق بعد الصلاة مباشرة، وقالت إن فترة صلاة العيد كانت 15 دقيقة فقط، بما في ذلك الخطب، وأن مصلى النساء لن يفتح أثناء الصلاة وحتى إشعار آخر.

دقائق مصلى عيد الأضحى في دبي عام 2022

وضعت الجهة المسؤولة في دولة الامارات بعد الضوائبط والاجراءات الهامة التي تطبق وقت صلاة العيد وهي تتمثل في الاتي:-

يخضع إقامة صلاة عيد الأضحى المباركة لجميع الاحتياطات على ألا تزيد مدة الخطبة عن 15 دقيقة.

تفتح أبواب المسجد قبل 15 دقيقة من بدء الصلاة.

لابد من إحضار سجادة صلاة خاصة ووضع ملصق على منطقة الصلاة.

يُحظر تمامًا المشاركة في خدمات العبادة للأشخاص الذين يعيشون مع شخص مصاب ومع الأشخاص الذين تعاملوا مع مريض Covid-19.

تجنب المشاركة في صلاة العيد لكبار السن المصابين بأمراض مزمنة والأطفال دون سن الثانية عشر.

سيتم إغلاق المسجد بعد وقت قصير من الصلاة وسيتم حظر المقاعد، ولكن ستبقى مرافق الخدمة مثل المراحيض والحمامات ومبردات المياه مغلقة.

تجنب كل أنواع اللقاءات والمصافحات قبل صلاة العيد وبعدها، فقط التحية والتهنئة من بعيد.

وضع ملصق بعيد على المكان المخصص للصلاة في باحة المسجد.

مصليات عيد الفطر في الامارات 2022

وجاءت مصليات عيد الأضحى المبارك في الامارات كالاتي:-