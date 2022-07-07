موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الدول العربية متى صلاة العيد في مصر والسعودية والإمارات وعمان Eid Mubarak

اقترب حلول موعد عيد الأضحى المبارك 2022 ولذلك في هذه الفترة يتزايد البحث عن مواقيت الصلاة في مختلف البلاد والعواصم والمدن، حيث إن صلاة عيد الأضحى تعد من أهم شعائرالعيد، بل إنها تتصدر المقام الأول قبل أي شيء آخر وعليه سيتم توضيح مواعيد صلاة العيد في مصر والسعودية والإمارات وعمان من خلال موقعنا للاحتفال بتلك المناسبة العظيمة التي نشهدها مرة واحدة في كل عام.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر:

القاهرة: 5:26، الجيزة: 5:26، الإسكندرية 5:28، بورسعيد: 5:19، السويس: 5:21، العريش: 5:13، الطور: 5:20، سانت كاترين: 5:18.

طابا: 5:13، شرم الشيخ: 5:19، دمنهور: 5:27، طنطا: 5:25، المنصورة: 5:23، الزقازيق: 5:24، بنها: 5:25، شبين الكوم: 5:26، كفر الشيخ: 5:25، الفيوم: 5:29، بني سويف: 5:28، المنيا: 5:32، أسيوط: 5:33، سوهاج: 5:32.

قنا: 5:29، أسوان: 5:32، أبو سمبل: 5:41، مرسى مطروح: 5:39، الغردقة: 5:22، الخارجة: 5:40، الإسماعيلية: 5:20، دمياط: 5:20، السلوم: 5:47، نويبع: 5:15، حلايب: 5:21، شلاتين: 5:23.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

إن صلاة العيد في المملكة العربية السعودية ستبدأ فيما بين 5:30 إلى 6:06 صباحًا، ذلك تبعًا لما قالته وسائل الإعلام المحلية في السعودية.

ومواقيت المدن كالتالي:

جدة: 6:06، الرياض: 5:31، مكة المكرمة: 6:04.

الطائف: 6:02، المدينة المنورة: 6:05، تبوك: 6:04.

نجران: 5:54، القطيف: 5:14، الدمام: 5:14.

إن الباحث السعودي في أمور الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، قد تنبأ بأن يوم وقفة عرفات سيكون يوم الجمعة في الثامن من شهر يوليو/تموز، بينما سيكون موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية في يوم السبت 9 يوليو/تموز، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات

أبوظبي: 6:05، أم القيوين: 5:59، دبي: 6:00، الشارقة: 5:47، العين: 6:00.

دبا الفجيرة: 5:56، عجمان: 5:58، مدينة خليفة: 6:05، الرويس: 6:13.

رأس الخيمة: 5:57، مصفح: 6:05، الفجيرة: 5:56، دبا الحصن: 5:56.

مدينة زايد: 6:10، بني ياس: 6:05، الذيد: 5:58، الشامخة: 6:04.

موعد صلاة عيد الأضحى في عمان