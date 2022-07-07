بوتين: لا نرفض محادثات السلام بشأن أوكرانيا وتأخيرها يعقد المفاوضات

جدة - نرمين السيد - وفى كلمة له خلال اجتماع مع زعماء أحزاب مجلس "الدوما"، قال بوتين إنه يجب على من يرفضون البدء فى محادثات السلام أن يعلموا أنه كلما استغرق الأمر وقتا أطول، سيكون من الصعب عليهم التفاوض معنا.

وشدد الرئيس الروسى مجددا على أن بلاده مستعدة للتفاوض على السلام.