اليابان والأرجنتين تتعهدان بالعمل سويا لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، بأن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الأرجنتيني سانتياجو أندريس كافيرو تبادلا خلال لقائهما في جزيرة بالي الإندونيسية على هامش قمة العشرين، وجهة النظر القائلة بأن التدخل الروسي هو تغيير آحادي الجانب للوضع الراهن بالقوة وانتهاك واضح للقانون الدولي.

وأضافت أن الوزيرين تعهدا أيضا بالعمل معا للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مع العلم بأن الأرجنتين هي أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم.

وجاءت محادثات وزيري خارجية اليابان والأرجنتين بعد أن ورد أن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أعرب أواخر شهر يونيو الماضي عن رغبته في أن تصبح بلاده عضوًا في منتدى بريكس الاقتصادي، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأرجنتين صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يُدين عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا خلال شهر مارس الماضي، بيد أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لم تنضم إلى الدول الغربية واليابان في فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

ويجتمع وزراء خارجية مجموعة العشرين من الاقتصادات المتقدمة وسريعة النمو في بالي يومي الخميس والجمعة.