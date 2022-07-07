جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، بأن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الأرجنتيني سانتياجو أندريس كافيرو تبادلا خلال لقائهما في جزيرة بالي الإندونيسية على هامش قمة العشرين، وجهة النظر القائلة بأن التدخل الروسي هو تغيير آحادي الجانب للوضع الراهن بالقوة وانتهاك واضح للقانون الدولي.
وأضافت أن الوزيرين تعهدا أيضا بالعمل معا للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مع العلم بأن الأرجنتين هي أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم.
وجاءت محادثات وزيري خارجية اليابان والأرجنتين بعد أن ورد أن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أعرب أواخر شهر يونيو الماضي عن رغبته في أن تصبح بلاده عضوًا في منتدى بريكس الاقتصادي، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
جدير بالذكر أن الأرجنتين صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يُدين عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا خلال شهر مارس الماضي، بيد أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لم تنضم إلى الدول الغربية واليابان في فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
ويجتمع وزراء خارجية مجموعة العشرين من الاقتصادات المتقدمة وسريعة النمو في بالي يومي الخميس والجمعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان والأرجنتين تتعهدان بالعمل سويا لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.