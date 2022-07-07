العالم اليوم - "سبب" تأجيل الرحيل.. جونسون يعتزم إقامة حفل زفاف "فخم"

انتم الان تتابعون خبر "سبب" تأجيل الرحيل.. جونسون يعتزم إقامة حفل زفاف "فخم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 يوليو 2022 10:22 مساءً - أفادت صحيفة "ذا ميرور" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال اليوم الخميس إنه سيستقيل، من المقرر أن يقيم حفل زفاف كبير في مقر إقامته الرسمي بتشيكرز للاحتفال بزفافه من زوجته كاري في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في حزب المحافظين، الذي يقوده جونسون، قولها إن أحد أسباب بقاء رئيس الوزراء هو إقامة الحفل "الفخم".

وسيستمر جونسون في منصبه حتى اختيار رئيس وزراءجديد.

وتزوج جونسون من كاري (34 عاما) في حفل سري محدود أقيم العام الماضي في كاتدرائية ويستمنستر بوسط لندن في خضم جائحة كورونا.

وقالت الصحيفة إن حفل الزفاف من المقرر أن يقام في 30 يوليو ومن المتوقع أن يكون "حدثا أكبر بكثير وأكثر بريقا".