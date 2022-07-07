نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة العيد طلب مساعدة مالية بقيمة 20 ألف درهم أماراتي من مؤسسة زايد الخيرية قدم الآن عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة مالية من مؤسسة زايد التي تعتبر أحد الخدمات المقدمة من المؤسسة لجميع المواطنين في أراضي الدولة، ولأن دولة الإمارات دولة تحرص على احتضان أبنائها فقد قدمت لهم عدداً من المساعدات الإنسانية والتي لم تقتصر على المساعدات المالية فقط، وفي السطور القادمة نشير إلى الأمر أكثر بمزيد من التفصيل.

20 ألف مساعدة مالية لكل المواطنين من مؤسسة زايد الخيرية 2022 طرق التواصل بسهولة

مؤسسة زايد الخيرية

أنشئت مؤسسة زايد الخيرية في إمارة أبوظبي في عام 1992م، وتعتبر واحدة من أهم المؤسسات الخيرية الغير ربحية وغير حكومية الموجودة في الإمارات، وتدخل الأرباح التي تحققها المؤسسة في عدد كبير من المشروعات الخيرية داخل الإمارات وخارجها وخاصة في الدول النامية.

تهدف المؤسسة إلى تقديم العمل الخيري والحرص على توفير مستوى معيشي مناسب للمواطنين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، إضافة إلى العمل على تحسين القطاعات الصحية والتعليمية بالدولة، كما تقدم المؤسسة مساعدات أخرى تشمل عدداً من رحلات الحج والعمرة.

تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

تتبع مؤسسة زايد سياسة خاصة عند رغبتك في تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد، وتسير هذه السياسة تبعاً للخطوات التالية:

الدخول على الرابط الإلكتروني التابع لمؤسسة زايد.

القيام بتسجيل الدخول عبر رقم الهاتف أو رقم الهوية الرقمية في الإمارات.

تحديد نوع طلب المساعدة من خانة الخدمات الإلكترونية على الموقع، ومنها التعليم والصحة والحج وغير ذلك من مساعدات.

فور ذلك لابد من إدخال كافة البيانات المطلوبة منك بدقة ووضوح.

بعد قبول طلبك سوف يتم إرسال رسالة خاصة إليك، أو يتم الاتصال بك بطريقة مباشرة.

معلومات التواصل مع مؤسسة زايد

رغبتك في إرسال سؤال أو استفسار إلى مؤسسة زايد، أو تساؤلك عن طريقة تقديم طلب مساعدة للمؤسسة يتم عبر واحدة من طرق التواصل التالية: