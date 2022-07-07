نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022 من Aramco تسعيرة بنزين 91 و 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022 من أرامكو السعودية، بداية من اليوم نرصد بحث كبير عبر محركات جوجل من قبل المواطن السعودي والمستهلك اليومي المعتاد لمحاولة التعرف علي اسعار البنزين الجديدة في السعودية، وبشكل خاص تسعيرة بنزين 91 و 95 وهم الفرات التي تصنف ضمن الأكثر مبيعا في السعودية، حيث إن نظام الشركة الربع سنوي والذي استمرت أوضاع العمل في أرامكو السعودية قائمة علية لسنوات طويلة انتهي منذ عام 2021، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي عمل بوضوح علي تغيير العديد من الأنظمة والأنماط وأثر كليا وجزائيا علي العديد من القطاعات، ومن ثم كان له تأثير كبير علي المستهلك والمصنع في الوقت نفسة، ومن ثم اعتمدت الشركة علي نظام التغيير الشهري التسعيرة الجديدة للبنزين في السعودية، وعلية سوف نستعرض معكم سعر البنزين الجديدة لشهر يوليو 2022 في محطات الوقود.

جدول سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022

نستعرض معكم جدول سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022، والاسعار التي نوفرها لكم تم إعلانها منذ يونيو الماضي وسوف يستمر العمل بها حتي 11 يوليو، واسعار البنزين الجديدة في السعودية سوف تعلن يوم 11 يوليو ويستمر العمل بها حتي 11 اغسطس، إلا أننا حتي الآن لم تعلن الشركة عن أي تغييرات جديدة في السعر

بنزين 91 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 2.33 ريال سعودي في كل لتر.

جاز 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

الكيروسين 0.70 ريال سعودي في اللتر الواحد.

سعر الديزل 0.63 ريال سعودي لكل لتر.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي للتر.

توقعات اسعار البنزين الجديدة في السعودية

من المؤكد أن أسعار البنزين المعلنة منذ شهر يونيو هي القائمة في جميع محطات الوقود حتي الآن، إلا أنه وفقا لخطة عمل شركة أرامكو السعودية الشهري، لن تتغير اسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2022 حتي يوم الحادي عشر من الشهر، ومن ثم نؤكد لكم أن الأسعار الجديدة للبنزين لم تعلن بعد وسوف تعلنها الشركة خلال الساعات القادمة، ومن ثم سوف نوفرها لكم مباشرة من مصدرها الرسمي لشركة أرامكو السعودية.

متي يعلن السعر الجديد للبنزين شهر يوليو 2022

في مساء اليوم العاشر تقوم شركة أرامكو السعودية بعمل الاجتماعي الشهري للشركة، تحت قيادة مجموعة من المختصين والموظفين في الشركة، ومن ثم تعلن الشركة سعر البنزين الجديدة في السعودية صبيحة اليوم الحادي عشر وتبدأ فعليا في تعميمها وتطبيقها علي مستوي جميع محطات الوقود في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، وعلي صعيد متصل نجد أن الشركة تكن شديدة الحرص علي عدم التلاعب أو التغيير في أسعار البنزين المطبقة من الشركة، لضمان استمرار الصدارة للشركة التي يثق بها المستهلك بشكل كلي.