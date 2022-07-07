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عمر شويل - جدة مصليات عيد الاضحى في الرياض 1443- 2022 متى موعد صلاة عيد الاضحى ، نستعرض في مقال اليوم موقع مصليات عيد الأضحى بالرياض 1443-2022، وكذلك موعد صلاة عيد الأضحى التي يرغب فيها كثير من المواطنين والمقيمين في مدينة الرياض صباح يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443هـ، يسعى الكثير من المسلمين إلى إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد كل عام لإيجاد مكان لصلاة عيد الأضحى هذا العام في الساحات والساحات الواسعة التي تعتزم وزارة الداخلية بالمملكة للاستعداد لقبول المصلين.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 1443

هذه تفاصيل موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2022 عاصمة المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يكون ذلك في صباح السبت المقبل، الذي يوافق اليوم العاشر من زوارها، الذي يوافق تاريخ التقويم الميلادي في 9 يوليو 2022، ومع ذلك، فإن وقت صلاة عيد الاضحى، وخاصة في الرياض، سوف يكون في تمام الساعة 5:35 صباحًا، بعد 15-20 دقيقة من شروق الشمس.

مصليات عيد الأضحى بالرياض 1443-2022

إليكم قائمة بأهم وأبرز الأماكن في مصلى عيد الأضحى هذا العام بالرياض المنتشرة في جميع أنحاء مدينة الرياض وأبرزها:-

مصلى العيد الكبير بشارع الملك فيصل.

قاعة صلاة العيد فيحيّ منفوحة القديمة.

مصلى العيد في منطقة السويدي على طريق عائشة.

مصلى العيد في السويدي بشارع عائشة.

مصلى العيد في حي السويدي الغربي.

مسجد الإمام تركي عبد الله (الجامع الكبير).

مصلى العيد في نهاية شارع الإحساء حي الملز.

مسجد عبد الله الملك على شارع العروبة.

مسجد الراجحي.

الاستعداد لعيد الأضحى في السعودية

وكان فرع الرياض التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة يضم 3013 مسجدًا و 400 مصلى مفتوح في جميع محافظات ومراكز المنطقة، وأوضح عبد الله السبيعي، مدير مكتب الوزارة بالرياض، أن جميع أعمال الصيانة والنظافة والعمليات تمت من قبل فرق ميدانية، مما عزز الزيارات الرقابية للمساجد ومصليات النساء، والتأكد من استعداده لقبول المصلين حسب تقويم أم القرى، وهذا يدل على أن صلاة العيد تتم بإرادة الله، بعد 15 دقيقة من شروق الشمس بإذن الله.