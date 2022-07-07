سنغافورة تعلن تسجيل ثانى حالة إصابة وافدة بفيروس جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الحالة التى تم تسجيلها هى لمواطن يحمل الجنسية الهندية ويبلغ من العمر 36 عاما ويقيم فى سنغافورة، مشيرة إلى أنه عاد مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الجديدة مستقرة وتم نقلها إلى المركز الوطنى للأمراض المعدية، وذلك فى تحديث لها نشرته على موقعها على الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن الحالة قد عانت من بعض الأعراض يوم 28 يونيو الماضى من بينها الطفح الجلدى الذى يصيب المرضى بفيروس جدرى القرود، مشيرة إلى أنها طلبت المساعدة الطبية أمس (الأربعاء) وتم نقلها للمركز الوطنى للأمراض المعدية فى اليوم ذاته بعد أن جاءت التحاليل التى أجريت لها إيجابية للفيروس.

وأضافت الوزارة أنه جارى تتبع الأشخاص المخالطين لهذه الحالة الجديدة.

وكانت أول حالة يتم تسجيلها لفيروس جدرى القرود فى سنغافورة هذا العام أيضا لحالة وافدة وتم اكتشافها يوم 21 من شهر يونيو الماضى.. وكان المريض مواطنا بريطانيا يبلغ من العمر 42 عاما.

وكانت سنغافورة قد أعنلت عن تسجيل أول إصابة محلية يوم أمس وكانت لمواطن ماليزى يبلغ من العمر 45 عاما ويقيم فى سنغافورة.

يشار إلى أن فيروس جدرى القرود يتسبب فى أعراض حمى وطفح جلدى يؤدى لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدى إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.