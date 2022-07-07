موعد صلاة عيد الاضحي 2022 الكويت || توقيت صلاة عيد الاضحي المبارك 2022 في الكويت في جميع المساجد الكويتية

موعد صلاة عيد الاضحي 2022 الكويت نقدمه اليكم الان فى ظل البحث المتواصل الجاري حالياً وراء التعرف على توقيت رفع صلاة عيد الاضحي المبارك فى دولة الكويت مع اقتراب رفع شعائرها حيث سيحل علينا اول ايام عيد الاضحي المبارك فى اليوم التاسع من يوليو الجاري فى كافة انحاء الشرق الاوسط مما ارتفع على غرار هذا الامر مؤشرات بحث جوجل بحثاً عن مجريات وتفاصيل مواعيد صلاة عيد الاضحي المبارك 2022 بالكويت التي نستعرضها وننقلها الان مع حضراتكم فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل حولها

موعد صلاة عيد الاضحي 2022 الكويت

موعد صلاة عيد الاضحي 2022 الكويت اعلنت عليه وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بعدما انتهت الوزارة من مجريات تحري رؤية هلال شهري ذي الحجة المحدد من خلاله موعد اول ايام عيد الاضحي المبارك في انحاء المدن الكويتية، حيث قد كشفت وزارة الاوقاق على ان يكون السبت الموافق اليوم التاسع من يوليو هو الموعد الذي سيوافق اول ايام عيد الاضحي المبارك بمشيئة الله، مما ترتب علي غرار هذا الامر زيادة اهتمام المواطنين وكذلك السادة القيمين على الاراضي الكويتية حول التعرف على موعد بدء صلاة عيد الاضحي المبارك فى ضواحي الكويت الذي نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال بشكل وبصورة تفصيلية فى كل المدن الكويتية

توقيت صلاة عيد الاضحي 2022 الكويت

توقيت صلاة عيد الاضحي المبارك تم تحديده من قبل وزارة الاوقاف حيث قد نشرت صفحة وزارة الاوقاق الرسمية على تويتر على ان رفع صلاة عيد الاضحي المبارك سيكون مع التزامن مع شروق شمس يوم السبت الموافق ميلادياً 7 يوليو وذلك عند تمام الساعة الخامسة و 10 دقايق، مع الاشارة على انه قد تم تخصيص عدد من المصليات التي من خلالها من المقرر على ان تقام شعائر صلاة عيد الاضحي المبارك، حيث قد تم تأكيد على تخصيص نحو 64 مصلي للاقامة شعائر صلاة عيد الاضحي المبارك فى جميع المدن الكويتية على ان نتابع ونستعرض مع حضراتكم جميع التفاصيل المطروحة حول رفع شعائر صلاة عيد الاضحي المبارك

اجازة عيد الاضحي بالكويت 2022

عند الحديث عن موعد اجازة عيد الاضحي المبارك بالكويت اكدت عليها التصريحات الرسمية على انها من المقرر على ان تبدا بداية من اليوم العاشر من يوليو حتي 14 يوليو وذلك على مستوي كل المدن الكويتية بدون استثناء، حيث اشارت التصريحات الرسمية على ان مواعيد عودة دوام العمل من جديد سيكون اعتباراً من صباح يوم 17 يوليو فى كل المحافظات الكويتية