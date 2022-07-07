نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى 2022 في ألمانيا وأهم مظاهر الاحتفال بالعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى 2022 في ألمانيا ، لم يقتصر البحث لمعرفة موعد عيد الأضحى بالبلاد العربية وحسب، بل أيضًا الكثير من الأشخاص في البلاد الأجنبية حريصون بشكل كبير لمعرفة ما هو موعد عيد الأضحى، مثل ازدياد البحث لمعرفة ما هو توقيت عيد الأضحى في ألمانيا، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القادمة، باعتباره أحد الأعياد الدينية المهمة التي تهم جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، هذا بالإضافة إلى أننا سنتطرق لمظاهر الاحتفال بعيد الأضحى التي يجب أن تقام لتعظيم شعائر الإسلام في كل مكان.

موعد عيد الأضحى 2022 في ألمانيا

عيد الأضحى عيد له مقام عظيم لدى جموع المسلمين في جميع أنحاء العيد، حيث يحتفل الجميع بنجاة سيدنا إسماعيل.

وفي ألمانيا يلقبونه باسم موعد عيد النحر، الذي يعبرون عنه بأنه واحدة من أهم القصص الدنيوية فكيف الأب امتثل لأوامر الله عز وجل بقتل ابنه، وكيف الابن رضخ لأوامر الله ووافق على أن يقوم ابيه بذبحه.

على الرغم من حب كليهما لبعضهم البعض، وفي اللحظة الأخيرة رحمة الله عز وجل بهما يفديه بكبش، يأمره به ليكون ضحية بدلًا عن ولده، يوزع لحمه بين الأصدقاء والمحتاجين، وبعدها على الفور يصبح هو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك.

أما عن موعد عيد الأضحى 2022 في ألمانيا ففي هذا العام يبدأ عيد الأضحى 2022 في التاسع من يوليو حتى يوم 13 يوليو، ووفقًا للحسابات الفلكية فهو يبدأ في الغالب قبل 11 يومًا من العام السابق بسبب التقويم القمري.

كم يوم تستمر إجازة عيد الأضحى في ألمانيا

في الغالب يتم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء العالم لمدة أربعة أيام بخلاف يوم عرفة، الذي يجتمعون فيه الحجاج على جبل عرفات يصلون من الصباح ويرددون الأدعية.

ولقد تم الإعلان عن موعد وتاريخ إجازات عيد الأضحى اعتمادًا على تاريخ عيد النحر بالتقويم القمري.

حيث يبدأ في العاشر من ذي الحجة الإسلامي، ووفقًا لما تم الإعلان عنه أنه سيبدأ في ألمانيا في يوم 9 يوليو 2022 وسينتهي في 13 يوليو 2022.

ما هو عيد الأضحى؟