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موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات العربية المتحدة 2022، أقترب أعظم وأجمل أيام العام وهو يوم عيد الأضحى المبارك، العيد الذي تبدأ فيه التهليلات والتكبيرات بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، ونحن الآن في أيام مباركة وعظيمة حثنا رسولنا الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم بالتهليل والتكبير في هذه الأيام العظيمة، وقال رسول الله صل الله عليه وسلم في حديث شريف ” ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه فيهن من هذه الأيام العشرة فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد” موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات العربية المتحدة 2022 يعتبر عيد الأضحى هو ثاني عيد عند المسلمين، حيث يحتفلون به ويكبرون ويهللون ويحمدون الله بقدوم العيد عليهم بالخير والبركات.

يوجد لعيد الأضحى قدسية دينية حيث حمى الله نبيه إسماعيل من الذبح وفداه بكبش.

يقوم المسلمون في جميع أنحاء العالم بصك الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى.

وتختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى في الإمارات من مدينة لأخرى. مواعيد الصلاة في جميع مدن الامارات موعد صلاة عيد الأضحى في أبو ظبي الساعة 6:02 صباحاً.

وموعد صلاة عيد الأضحى في دبي الساعة 5:57 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في رأس الخيمة الساعة 5:54 صباحاً.

وموعد صلاة عيد الأضحى في الفجيرة الساعة 5:53 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في عجمان الساعة 5:57 صباحاً.

في عجمان الساعة 5:57 صباحاً. وموعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة الساعة 5:59 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في العين الساعة 5:59 صباحاً. ضوابط صلاة عيد الأضحى في الإمارات صرح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الأزمات في الإمارات الدكتور طاهر البريك العامري عن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات والمصليات.

أكد طاهر العامري على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية والحفاظ على جميع المصلين من العدوى.

أضاف أيضاً أنه سوف يتم وضع سماعات خارجية حتى يتم وصول صوت التكبيرات والتهليلات لأبعد مكان فلا داعي للتزاحم. موعد أجازة عيد الأضحى في الإمارات أعلنت دار الموارد البشرية لحكومة دبي عن أجازة عيد الأضحى وتبدأ من يوم عرفة إلى يوم الإثنين الموافق 11 يوليو. عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات العربية المتحدة 2022 موعد الصلاة في جميع مدن الامارات موعد أجازة عيد الأضحى في الإمارات - ثقفني

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