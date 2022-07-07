نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة تقديم الرعاية الاجتماعية molsa.gov.iq عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة تقديم الرعاية الاجتماعية من خلال موق الوزارة حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن استمارة الرعاية الاجتماعية وحددت فئة معينة تستحق أن تسجل في هذه الخدمة، كما أوضحت الوزارة بأنه تم إنشاء رابط خاص بالتقديم وتسجيل البيانات، من خلال استنارة الرعاية الاجتماعية الإلكترونية وقد أكد الدكتور عادل حشاش الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن استقبال استمارات التقديم، وفيما يلي سوف نوضح طريقة التسجيل إلكترونية وملىء استمارة الرعاية الاجتماعية وشروط التقديم خلال السطور التالية.

الفئات المستحقة للحصول على راتب الحماية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدم الدعم والمساعدة للعديد من الفئات ولكل فئة منهم نوع محدد من الدعم، والفئات التي تستحق الاستفادة براتب الحماية هي كما يلي:

الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تبلغ نسبة عجزهم لي 75%.

كما أن الأرملة التي فقدت زوجها تستحق أيضا الاستفادة بالدعم.

بالإضافة إلى زوجات الشهداء الذين توفوا أثناء الحروب.

المرأة المطلقة مع إلزام تقديم إقرار الطلاق.

العاطلين عن العمل الذين لا يملكون دخل ثابت.

الطلاب التي تحتاج المساندة والدعم.

شروط التقديم للحصول على راتب الحماية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن متوفرة في كل من يرغب في التقديم للحصول على راتب الحماية وأبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يتروح عمر المتقدم من الإناث بين 15 عام إلى 55 عام.

بينما يجب أن يتروح عمر المتقدم من الذكور بين 15 عام إلى 60 عام.

ألا يكون المتقدم قد حصل على راتب رعاية أو راتب من أحد الجهات الحكومية.

يلزم أن يكون للمتقدم رقم استشارية ومسجل في الشؤون الاجتماعية.

قدمنا لكم الكثير من المعلومات حول استمارة الرعاية الاجتماعية وشروط التقديم وخطوات التسجيل، كما ذكرنا الفئات المستحقة للحصول على الدعم.

رابط دخول استمارة الرعاية الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق قامت بتوفير رابط يستطيع الأشخاص من خلاله التسجيل في استمارة التقديم والطريقة كما يلي: