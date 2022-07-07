موعد صلاة العيد الكويت 2022 كم توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك وأماكن الصلاه

موعد صلاة العيد الكويت كثير من المواطنين والمقيمين في الكويت يبحثون عن موعد صلاة عيد الأضحى في البلاد للعام الحالي 2022، وهذا بعدما أعلنت دار الإفتاء أن يوم السبت المقبل الموافق 9 من يوليو ميلادياً ويوم 10 من شهر ذي الحجة هو يوم عيد الأضحى المبارك، الذي يعد من أهم المناسبات الدينية عند كافة المسلمين حول العالم وخاصةً في الدول العربية الإسلامية، وهذا لأن عيد الأضحى المبارك له طقوس معينة يقوم بها المسلمين لإحياء هذه المناسبة والاحتفال بها، والجدير بالذكر أن موعد عيد الأضحى في الكويت يتوافق مع أغلب الدول العربية والإسلامية.

موعد صلاة العيد الكويت 2022

بعد عمليات البحث الكثيرة للوصول إلى موعد عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ٢٠٢٢ نجد أن الكويت قد أعلنت عن الموعد سيكون بعدما تشرق الشمس بمقدار ربع أو تلت ساعة، فمن المقرر أن تكون في تمام الساعة 5:17 صباح السبت المقبل بتوقيت عاصمة الكويت.

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في المدن الأخرى تتراوح بين الموعد السابق والساعة 6:22، فمن المقرر أن منطقة جنب السرة آخر منطقة تقام فيها صلاة عيد الأضحى في دولة الكويت.

الأماكن المتاحة لأداء صلاة عيد الأضحى في الكويت

نتابع موعد صلاة العيد في الكويت من المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في دولة الكويت كما هو معتاد في ساحات واسعة ومصليات كبيرة وأماكن أخرى مخصصة من قبل الدولة يجب الذكر إلى أن عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ٢٠٢٢ هو أول عيد ستقام صلاته في الساحات والمصليات الكبيرة منذ عدة أعوام أي من بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بنهاية عام ٢٠١٩ ميلادياً.

سوف يتم فتح الأماكن المخصصة السابقة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بعدة شروط إنها الالتزام بعدة إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم التزاحم بين المواطنين وأمور كثيرة أخرى.

ونقلاً عن بعض وسائل الإعلام الكويتية قالت أن السلطات الكويتية قد خصصت عدد 1000 مسجد على مستوى مناطق دولة الكويت المختلفة حتى يتم تأدية صلاة عيد الأضحى بها بشكل رسمي في وسط الإجراءات الاحترازية التي سبق ووضعتها دولة الكويت.