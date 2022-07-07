زيلينسكى: جونسون «صديق حقيقى لأوكرانيا»

وقال زيلينسكى، فى تصريح لشبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية، "إن أوكرانيا اكتسبت الكثير من علاقتها مع جونسون بما فى ذلك أولا وقبل كل شيئ الدعم العسكرى"، كما أعرب الرئيس الأوكرانى عن تطلعه إلى التحدث مع جونسون مباشرة لمعرفة المزيد عن تفاصيل استقالته.
وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - استقالته من قيادة حزب المحافظين الحاكم. وقال جونسون إنه تحدث مع رئيس اللجنة القيادية للحزب التى تعرف باسم "لجنة 1922" السير جراهام برايدى وأبلغه بقرار التنحى واتفقا على أن عملية اختيار رئيس جديد للحزب يجب أن تبدأ الآن.
وأضاف أن الجدول الزمنى لاختيار الرئيس الجديد سيعلن الإسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيستمر كرئيس للوزراء لحين اختيار رئيس جديد للحزب.
وقد تحدث جونسون، خلال خطاب الإعلان عن استقالته، عن دور بريطانيا فى دعم أوكرانيا فى حربها، وقال "دعنى أقول الآن لشعب أوكرانيا، إننى أعلم أننا فى المملكة المتحدة سنواصل دعم معركتك من أجل الحرية طالما أن الأمر يتطلب ذلك".
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