الجزائر ترفع سعر بيع الغاز المورد إلى أوروبا بسبب ظروف السوق

وأوضحت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للنفط - فى بيان - أنه تم إبرام اتفاقية مع شركة الطاقة الفرنسية "إنجى" حول العقد المبرم معها منذ عام 2011 لتوريد الغاز الطبيعى عبر خط أنبوب نقل الغاز "ميدغاز".
وأضافت أن هذه الاتفاقية تنص على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدى المطبق على مدى ثلاث سنوات والممتد إلى غاية عام 2024، وذلك بسبب تطورات ظروف السوق.
وبحسب البيان، أكد الطرفان خلال التوقيع على هذه الاتفاقية عزمهما على توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعى المسال والغاز الطبيعى، والمساهمة فى تحقيق الأمن فى مجال الطاقة للمتعاملين الأوروبيين.
وأشار البيان إلى أن الطرفان يلتزمان، بموجب هذه الاتفاقية، بالعمل سويا للتقليل من الانبعاثات الكربونية، وتثمين فرص الشراكة الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين.
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