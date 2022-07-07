السعودية تدين الهجوم الإرهابى على وحدة عسكرية شرق النيجر

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابى الغادر على وحدة عسكرية تابعة للحرس الوطنى النيجرى فى منطقة (ديفا) شرق جمهورية النيجر، الذى أدى إلى وفاة وإصابة عدد من جنود القوات الأمنية.





وجددت الوزارة فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، دعم المملكة التام لجمهورية النيجر فى جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، مؤكدة وقوف المملكة مع حكومة وشعب النيجر أمام كل التنظيمات الإرهابية التى تحاول النيل من مكتسبات ومقدرات النيجر. وأعربت الخارجية السعودية عن خالص العزاء والمواساة لذوى الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعب جمهورية النيجر دوام الأمن والاستقرار.



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