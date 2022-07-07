نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُـنا نتائج الثالث متوسط 2022 “ظهرت” لجميع الطلاب في العراق عبر موقع الوزارة epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت الآن نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق الدور الأول عبر موقع نتائجنا الذي تدعمه وزارة التربية العراقية، وقد تكاثفت عمليات البحث بشكل كبير جدا خلتل الساعات القليلة الماضية من قبل الطلاب واولياء امورهم لاستفسار عن النتيجة، والآن يجري العمل المكثف من أجل تحميل جميع نتائج الطلاب والذي تم الاعلان عن اتاحتها اليوم حصريا على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق

شهدت جميع محركات البحث حالة من الضغط في عمليات عن نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق في كافة المدن العراقية، وذلك منذ أن اعلنت وزارة التربية عن الانتهاء رسميا من كافة أعمال التصحيح والمراجعات النهائية ومن ثم اعتماد النتائج من قبل وزير التعليم، وكما هو معلن من قبل فقد تم ظهور النتائج بالفعل تباعا في بعض المحافظات العراقية، وتمكن الطلاب من استخراجها والاطمئنان على معدلاتهم بشكل إلكتروني من خلال المواقع المعلنة، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية ، عن ظهور نتائج الثالث المتوسط ، الجولة الأولى خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح من خلال مراكز التصحيح ، وقد ات بعض المصادر أن هذا العام شهد ارتفاعا ملحوظا في نسب النجاح مقارنة بمعدلات العام الماضي لطلاب المتوسط ​​الثالث في مختلف المحافظات بشكل عام.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق

وفي السياق ذاته خصصت وزارة التربية والتعليم العراقية موقع نتائجنا، وهو الموقع الرسمي للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، وقد اوضحت المصادر الخطوات اللازمة لإجراء الاستعلام، وتتمثل فيما يلي:

في البداية يقوم الطالب أو ولي الأمربالتوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم .

. ومن ثم يقومباختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال ايقونة الخدمات الالكترونية عبر الموقع.

بعد ذلك يجب اختيار نتيجة ثالث متوسط.

ثم اختيار المحافظة الخاصة بالطالب بشكل صحيح.

يجب إدخال الرقم الإمتحاني وكافة البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب بشكل صحيح.

ثم الضغط على استخراج النتيجة مباشرة.

شهدت الآونة الزمنية الاخيرة اعتماد وزارة التربية والتعليم العراقية لنتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، ومنذ ذلك الحين وكافة الطلاب في تساؤل وبحث عن رابط وطريقة الاستعلام الكترونياً عن النتائج، هذا وقد اظهرت الوزارة النتائج جميعها على موقع الوزارة، ويمكن التوجة الى الموقع الآن والاستعلام من خلالة عن النتائج بكل سهولة.