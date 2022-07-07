تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد وهدايا efootball 2022 mobile الخميس 7 يوليو تحديث غير متوقع

تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد ، رسميا اليوم تم نزول تحديث efootball 2022 mobile تحديدا صباح اليوم الخميس 7 من يوليو الجاري. ويحمل هذا التحديث العديد من الهدايا المجانية التي لها تأثير كبير في فريق المستخدم. وحجم هذا التحديث لا يتعدى 7 ميجا بايت. وكما نعلم جميعا أن اللعبة تقوم بالتحديث أسبوعيا ونزول أحداث جديدة وهامة جدا لكل محبي كرة القدم. كما يتم نزول أيضا تحديثا في منتصف الأسبوع يحمل منافسات جديدة من كل أسبوع. واليوم سوف نستعرض لكم كيفية تحميل efootball 2022 mobile وهدايا إي فوتبول 2022 الأسبوعية. وكذلك الأحداث الجديدة التي تم إصدارها في التحديث. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

طريقة تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد

يختلف دائما تثبيت التحديث عن تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل. حيث التحميل يمكن أن يحدث من خلال جوجل بلاي. وهو لنزول اللعبة أول مرة. حيث يدخل اللاعب على جوجل بلاي ويبحث عن اللعبة ثم يتم تحميلها بسهولة على هواتف التي تعمل بنظام أندرويد. كما يتم التحميل مجانا بدون دفع أي رسوم تحميل. ولكن التحديث الأسبوعي لا يتم تنزيله من جوجل بلاي ولكن من خلال اللعبة نفسها في حالة نزولها مسبقا على الهاتف. حيث يدخل اللاعب على efootball 2022 mobile وبعد الدخول تظهر رسالة التحديث الذي حجمه 7 ميجا يتم الموافقة والاستمرار. وفي خلال بضع ثوان يتم إعادة فتح اللعبة مرة أخرى بالتحديث الجديد.

أحداث الخميس من efootball 2022 mobile

أولا أنطلاق بكج ليجندري من أساطير ريال مدريد الأسباني ومن ضمن هؤلاء النجوم ( ماكليلي، روبرتو كارلوس، مورينتس).

نزول بكج مطور من لاعبين ريال مدريد من الجيل الحالي ويمكن شراؤهم بالكوينز.

كذلك نزول منافسات الجولة الثانية من دوري إي فوتبول وذلك بعد تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد مباشرة. ويجب ملاحظة أن الذين لم ينضموا إلى البطولة من الجولة الأولى لا تظهر على هواتفهم الجولة الثانية.

مباشرة. ويجب ملاحظة أن الذين لم ينضموا إلى البطولة من الجولة الأولى لا تظهر على هواتفهم الجولة الثانية. نزول enent callenge جديد مكون من ثلاثة تحديات وهو أحراز عدد معين من الأهداف ويتم الحصول على جي بي ونقاط وبطاقات تدريب اللاعبين.

هدايا تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل

بعدما انطلقت منافسات هذا الأسبوع بعد تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل مباشرة تم نزول هدايا إي فوتبول 2022 والتي أتت كالتالي.

نقاط مجانية يومية وجي بي يومي عند تسجيل الدخول من يوم الخميس حتى الأربعاء المقبل.

كوينزات مجانية يومية صالحة لشراء لاعبين مطورون وليجندري.

كذلك فتحتين مجانيتين من بكج ريال مدريد وذلك يتم الحصول عليهم مباشرة بعد تحميل efootball 2022 mobile.

والآن عزيزي مستخدم اللعبة لقد تعرفنا سويا اليوم عن كيفية تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد التحديث الأسبوعي ليوم الخميس 7 يوليو. وكذلك هدايا إي فوتبول 2022 الأسبوعية. نتمنى لكم منافسات ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.