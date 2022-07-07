نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط إستخراج نتائج البكالوريا 2022 سوريا الأن على موقع وزارة التربية السورية حسب الأسم ورقم الإكتتاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا 2022 سوريا، بعد أن انتهى كافة طلاب الثالث الثانوي في سوريا من آداء الامتحانات الخاصة بهم منذ وقت قليل وقد تصدر عمليات البحث نتائج البكالوريا 2022 سوريا، وذلك لرغبة الطلاب في التعرف على النتائج الخاصة بهم، ولذلك فقد صدرت بعض القرارات الرسمية من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم السورية والتي تخص النتائج الخاصة بالطلاب، حيث قد تم الاعلان ان النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر أن تصدر إلكترونيًا، على أن يكون ذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية، ليكون هذا هو الموقع الوحيد المعتمد الذي يمكن الحصول على نتائج الطلاب من خلالها.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا

لقد تمت اتاحة نتائج البكالوريا 2022 سوريا لكافة الطلاب من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، على أن يتعرف كل طالب على النتيجة الخاصة به من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع الخاص بالاستعلام، حيث ان النتيجة الخاصة بكل طالب تصدر بناءًا على رقم الاكتتاب، بالاضافة إلى اختيار الشعبة إذا كانت عملية او ادبية، لتصدر النتيجة الخاصة بالطلاب في كافة المواد التي قد قام الطلاب بأداء الاختبارات بها، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح اوراق الامتحانات الخاصة بكافة الطلاب.

طريقة الحصول على نتائج البكالوريا 2022 سوريا

لقد تمت اتاحة طريقة الحصول على نتائج البكالوريا 2022 سوريا لكافة الطلاب في كافة المحافظات السورية، وذلك ليبدأ الطلاب في الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم وبدأ الحصول على النتائج قبل عيد الاضحى المبارك، أما عن خطوات الاستعلام فقد جاءت مثل الآتي:

في الخطوة الاولى ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

ستظهر امامك العديد من الخيارات، قم باختيار “نتائج الطلاب” داخل الموقع.

بعد ذلك قم بالضغط على “نتائج البكالوريا 2022”.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك واهمها رقم الاكتتاب بالاضافة إلى الشُعبة الخاصة بك “علمي أو أدبي”.

تأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اضغط على “إستعلام”.

بعد أن يتم اعتماد النتيجة ستصدر لك مباشرةً.

أصبحت نتائج البكالوريا متاحة الآن بشكل رسمي على موقع وزارة التربية السورية، حيث قد اعتمدت الوزارة خلال الساعات القليلة السابقة النتائج بشكل رسمي واظهرتها خلال موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، ولهذا فإنة يمكن للطلاب الآن الحصول على النتائج من خلال موقع الوزارة بكل سهولة حسب الاسم ورقم الاكتتاب للطالب المراد معرفة نتيجتة.