52 وفاة و3 آلاف و359 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 07:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 52 حالة وفاة و3 آلاف و359 إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الروسية في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، بأن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات إلى 18 مليونًا و451 ألفًا و810 حالة، فيما رفعت حصيلة الوفيات إلى 381 ألفًا و450 حالات.

وأشارت وزارة الصحة الروسية إلى أنه تم التأكد من تماثل 3 آلاف و178 حالة للشفاء التام من أعراض الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 17 مليونًا و880 ألفًا و191 حالة.

وكانت روسيا قد سجلت أمس 48 حالة وفاة وألفين و676 إصابة جديدة بكورونا «كوفيد 19»، إضافة إلى 3 آلاف و612 حالة شفاء، وفقًا لوزارة الصحة الروسية.

هذا، وفي وقت سابق اليوم، ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 552 مليونًا و568 ألفاً و662 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و344 ألفًا و993 وفاة.

وأوضحت «جونز هوبكنز» أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 88.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.6 مليون.

كما بينت «جونز هوبكنز» ووفقا لأحدث بياناتها، أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ672 ألفًا و790 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفًا و305 وفيات.