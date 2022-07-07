كازاخستان: لن نتخذ خطوات تضر بالمصالح الروسية

جدة - نرمين السيد - وردا على سؤال حول الاجتماع الذى عقده رئيس الدولة حول تطوير إمكانات نقل وعبور منتجات النفط الكازاخية قال زيلديباى: "كان الأمر يتعلق، أولا وقبل كل شيء، بتنويع طرق إيصال الهيدروكربونات الكازاخية إلى الأسواق الدولية فى سياق الاضطرابات الجيوسياسية، لقد جرت مناقشة إنشاء ممرات نقل جديدة"- وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.
يذكر أن الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف قال فى وقت سابق من اليوم إن البلاد بحاجة إلى تنويع طرق تصدير النفط، وقال إن الطريق عبر قزوين يمثل أولوية. وردا على تصريحات الرئيس الكازاخى قال المتحدث باسم الكرملين الروسى دميترى بيسكوف فى وقت لاحق من اليوم إن الكرملين لا يرى أن هذا البيان له دوافع سياسية.
وقال المتحدث إن القرارات التى اتخذت لم تكن لدوافع سياسية وإن روسيا حليف و"لن يتم اتخاذ خطوات للإضرار بمصالحها".
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