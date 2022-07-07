موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية ومصر ومعظم الدول العربية بالساعة والدقيقة

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية ومصر، هي الكلمات التي تحتل صدارت البحث في محركات جوجل منذ ساعات، وذلك للاقبال الكبير الذي سوف تشهده المساجد والساحات المخصصة للصلاة في معظم الدول العربية، حيث تم فتح المساجد لاستقبال المصليين وتم تخصيص عدد من الساحات لأداء صلاة العيد الكبير، ومن ثم يمكنكم التعرف علي مواقيت صلاة العيد 2022 عبر هذا التقرير من موقع ثقفني، هذا وسوف نشير إلي موقع صلاة العيد في معظم الدول العربية بالساعة والدقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية ومصر

يعتبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية ومصر، واحدة من أهم ما يهتم بالبحث عنة المسلمون، من أجل التجمع في الساحات والمساجد وأداء صلاة العيد الكبير في جماعة، وهي واحدة من أهم الشعائر التي يقوم بها المسلمون في عيد الاضحى المبارك، وتمثل تلك الصلاة ذكري لا تنسي في عقولنا منذ الصغر، حيث نستيقظ في الصباح الباكر ويقوم المسلمون بالاغتسال وارتداء ثياب العيد الجديدة، أو ارتداء افضل واجمل ملابس لديكم، ومن ثم التوجة الي الصلاة مع الاهل والاصدقاء والجيران، ومن ثم المعايدة والمباركة بحلول عيد الاضحي المبارك، من خلال كلمات رقيقة عذبة تعمل علي استمرار الود والاحترام.

متي صلاة العيد في السعودية في جميع المدن

نشير إلي موعد صلاة العيد 2022 في السعودية، والتي تختلف بضع دقائق من محافظة الي اخري، الا اننا شوف نشير اليها بشكل تفصيلي، وفي السياق نفسه نجد ان الاجازات في السعودية للقطاع الحكومي بمناسبة عيد الأضحى المبارك هي 9 أيام، فيما تم منح القطاع الخاص إجازة لمدة 4 ايام فقط

مكة المكرمة 06:04 صباحا.

تبوك 06:04 صباحا.

ينبع 06:06 صباحا.

جدة 06:06 صباحا.

القطيف 05:14 صباحا.

الظهران 5:19 صباحا.

المدينة المنورة 06:05 صباحا.

الدمام 05:15 صباحا.

العلا 6:07 صباحا.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر

بالنسبة لمواعيد اقامة صلاة العيد 2022 في مصر، يمكنكم الإطلاع عليها من هذا الجدول الذي قد تختلف به محافظة عن الاخري بدقيقة او دقيقتين فقط