موعد صلاة العيد في الكويت 2022 الأماكن المتاحة وقت صلاة عيد الأضحى الكويت الساعة كام

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عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد في الكويت 2022 حيث أعلنت الجهات الرسمية بالكويت أن يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. لذلك يرغب المواطنين والمقيمين بدولة الكويت الاستفسار عن الساعة كم صلاة العيد، وما هي الأماكن المتاحة للصلاة. سنوافيكم عبر موقع ثقفني موعد صلاة العيد في الكويت 2022.

موعد صلاة العيد في الكويت 2022

من الجدير بالذكر إن موعد عيد الأضحى 2022 في الكويت يتزامن مع تحري رؤية هلال ذي الحجة 1443. وقد أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت إعلان موعد صلاة عيد الأضحى. حتي يتثنى لجميع المسلمين اقامة شعائر الله في التوقيت المناسب.

يبدأ وقت صلاة العيد من 15 إلى 20 دقيقة بعد شروق الشمس.

تكون صلاة عيد الأضحى 2022 الساعة 5:10 من صباح يوم السبت.

الساعة كم صلاة عيد الأضحى الكويت

وزارة الأوقاف في الكويت أعلنت رسميًا عبر تويتر توقيت صلاة عيد الأضحى الساعة 5:10 صباحًا. وقد خصصت مصليات عامة لأداء صلاة العيد وذلك وفوق الساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية.

بالإضافة إلى اقامة الصلاة بكافة مساجد الكويت التي تقام صلاة الجمعة بها. وقد بلغ عدد المصليات التي تقام بها صلاة عيد الأضحى 46 مصلى. وسوف يتم تخصيص الخطبة للدعوة إلي الوحدة الوطنية بالكويت.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت

جهزت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت 64 مصلى لإقامة صلاة العيد في العديد من المحافظات. حيث تم تخصيص 10 مصلى في محافظة العاصمة، و10 في محافظة الفروانية، بالإضافة إلي 10 مصلى في محافظة الاحمدي، و6 في محافظة حولي وعدد 6 مصلى اخري في الجهراء بالإضافة إلى 4 مصلى في محافظة مبارك الكبير.

توقيت صلاة العيد في محافظات الكويت



وزارة الأوقاف ذكرت أن صلاة العيد تقام في الساحات والمصليات التي أعلنتها الدولة. ويأتي ذلك تحت اجراءات احترازية وأمنية نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد. وتعد وهذه هي المرة الأولي التي تقام فيها صلاة العيد في دولة الكويت بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية. وجاء توقيت صلاة العيد في محافظات الكويت على النحو التالي:

صلاة عيد الأضحى بتوقيت الأحمدي الساعة 5:15 صباحا. صلاة عيد الأضحى في صباح السالم الساعة 5:21 صباحاً. في مدينة الجهراء تقام صلاة عيد الأضحى الساعة 5:16 صباحا. ستقام صلاة عيد الأضحى بجوار السرة 05:22 صباحاً. إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في أبو حنيفة الساعة 5:21 صباحاً. إقامة صلاة عيد الأضحى في مدينة الزهراء الساعة 5:21 صباحاً. ستقام صلاة عيد الأضحى في مدينة العبدلي الساعة 5:21 صباحا. ستقام صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة الكويت الساعة 5:17 صباحا. ستقام صلاة عيد الأضحى في مدينة الفروانية الساعة 5:18 صباحاً.

في الختام تناولنا وقت صلاة العيد في دولة الكويت وبعض المحافظات. بالإضافة إلي تناول تفاصيل عدد المصليات التي سيتم اقامة صلاة عيد الأضحى 2022 بها.