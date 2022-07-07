خبر سعيد 20 ألف مساعدة مالية لكل المواطنين من مؤسسة زايد الخيرية بمناسبة عيد الأضحي

مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية هي مقصد الكثير من المواطنين من محدودي الدخل والذين في حاجة إلى دعم ومساعدة من نوعاً ما، حيث تتكفل المؤسسة بتقديم الدعم لجميع المواطنين الإماراتيين على وجه السواء، دون أي استثناءات، رغبة منها في توفير حياة كريمة فاضلة لجميع المواطنين.

طرق طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية

تهتم مؤسسة زايد الخيرية بتوفير الدعم بأكثر من طريقة مختلفة لجميع المواطنين الإماراتيين من محدودي الدخل، أو من هم بحاجة إلى خدمات صحية، وقد نظمت المؤسسة كيفية الحصول على المساعدة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها إلكترونياً، كما ضمنت جميع الخدمات التي تقدمها من عبر الموقع، وذلك على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالموقع من خلال رابط مؤسسة زايد الخيرية. يقوم المواطن بإدخال رقم الجوال الخاص به، أو رقم الهوية الوطنية وذلك لإتمام عملية الدخول. النقر على الثلاث نقاط المتوفرة أعلى صفحة المؤسسة ناحية الشمال. على الفور ستصدر قائمة تضمن جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين، يقوم المواطن باختيار الخانة الخاصة بالخدمات الإلكترونية، ثم يقوم بالنقر عليها. من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة، يتواجد مجموعة مختلفة من المساعدات التي تقدمها مؤسسة زايد الخيرية. يبحث المواطن عن نوع المساعدة التي يحتاج إليها، ثم يقوم بالضغط عليها فوراً. يجب على المستفيد اتباع جميع التعليمات الخاصة بالمؤسسة، ليتم الحصول على المساعدة. عند قبول المؤسسة الطلب الصادر من المواطن، ستقوم تلقائياً بالتواصل معه من خلال طريقتين مختلفتين وهما عن طريق إرسال رسالة نصية، أو من خلال الاتصال المباشر مع المواطن من قبل القائمين على المؤسسة.

كيفية التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

حرصاً من مؤسسة زايد الخيرية على تقديم الدعم إلى المواطنين الإماراتيين، وسهولة التواصل بينهم، قامت بتوفير أكثر من طريقة مختلفة، يستطيع المواطنون من خلالها التواصل مع المؤسسة وتتلخص تلك الطرق فيما يلي:

قامت بتخصيص رقم موحد للمؤسسة وهو 0097126577577، والتي تتواصل المؤسسة من خلاله مع المواطنين خلال فترات العمل الرسمية.