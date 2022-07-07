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عمر شويل - جدة طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن النفاذ الوطني، تعد من أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها المستفيدين، خاصةً وأن برنامج حساب المواطن أكد على أن المستفيدين لا يستطيعون التسجيل في حساب المواطن في حالة فقدان أو تغيير رقم الجوال، يتوجب عليهم زيارة البوابة الإلكترونية، والإطلاع على التفاصيل لحل تلك المشكلة، وقد أشار البرنامج من قبل على الحساب الرسمي على طريقة تعديل رقم الجوال، يأتي ذلك نظرًا للتأكيد المستمر على ضرورة تطابق البيانات، وتسجيل بيانات صحيحة عن المستفيد والتابعين له؛ وذلك لأنه في حالة اختلاف البيانات كما في الحالة الاجتماعية مثلًا يتسبب في رفض الطلب.

النفاذ الوطني حساب المواطن تغيير رقم الجوال

أكد البرنامج على أن النفاذ الوطني حساب المواطن هو السبيل أمام المستفيدين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في حساب المواطن نتيجة تغيير رقم الجوال، حيث أشار إلى ضرورة زيارة البوابة الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة الدخول، بعد ذلك يختار المستخدم الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم يستكمل إجراءات تعديل الرقم، وهذا ما يؤكد على أهمية تسجيل بيانات دقيقة، وتحديث حساب المواطن باستمرار، لذلك أعلن البرنامج عن الرابط المخصص للاستفسار والاطلاع على تفاصيل أكثر حول طريقة تعديل رقم الجوال، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، عليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/jdjz5Prkjt — حساب المواطن (@citizenaccount) المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، عليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/jdjz5Prkjt — حساب المواطن (@citizenaccount) July 6, 2022

طريقة تغيير رقم الجوال بحساب المواطن

أوضح البرنامج طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن كما يلي:

افتح رابط حساب المواطن (البوابة الإلكترونية ca.gov.sa). اضغط على خيار الدخول في مقدمة الشاشة. اختر الدخول في حساب المواطن عن طريق النفاذ الوطني الموحد. اكتب رقم الهوية الوطنية، أو اختيار الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور. أدخل كلمة التأكيد المرسلة في رسالة نصية. انتقل إلى تبويب بيانات المستفيد، ثم اختر تغيير رقم الجوال. انتقل إلى صفحة التغيير، ثم اكتب رقم الهوية الوطنية. أدخل رقم الجوال الجديد ثم وضح موعد انتهاء بطاقة الهوية. في النهاية اضغط على زر تأكيد.

النفَاذ الوطني حساب المواطن

النفاذ الوطني هو بوابة الحكومة الرسمية التي أطلقتها لتوحيد إجراءات الدخول على المنصات الإلكترونية المختلفة، على سبيل المثال نذكر حساب المواطن النفاذ الوطني هو وسيلة دخول البوابة الإلكترونية من خلال بيانات المواطن المسجل في أبشر، فكل ما على المستفيد أن يسجل الاسم ورقم المرور في حساب أبشر، عندها يرسل النفاذ الوطني رسالة على رقم الجوال محتواها كلمة سر، يكتبا المستخدم، ثم يضغط على تسجيل الدخول، وفي هذه الحالة تصبح كافة الخدمات التي يقدمها حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية متاحة أمام المستخدم.